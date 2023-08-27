20 دولة ستنضم لاتفاق يمنح ضمانات أمنية لكييف.. والجيش الأوكراني يتقدم جنوبا

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أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ان عشرين دولة من الدول الديمقراطية الغنية قررت الانضمام إلى اتفاق يقدم ضمانات أمنية لأوكرانيا.وصرح زيلينسكي قائلا: "انضمت أكثر من 20 دولة بالفعل إلى إعلان مجموعة السبع بشأن الضمانات الأمنية لأوكرانيا. يواصل فريقنا العمل. الآن هناك ما يقرب من 30 في المجموع، بما في ذلك مجموعة السبع. سيكون هناك المزيد. لقد بدأنا المفاوضات مع كندا بشأن وثيقة ثنائية بشأن الضمانات الأمنية. لقد بدأنا في وقت سابق (المفاوضات) مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة. وهذا سيعطي أوكرانيا المزيد من الفرص".ميدانياً، أعلنت القوات الجوية الأوكرانية مقتل ثلاثة طيارين بعد اصطدام طائرتين للتدريب من طراز إل-39 غربي العاصمة كييف.وأكدت القوات الجوية أنهه فتحت تحقيقا في ملابسات الحادث، وسيمثل فقدان الطيارين الثلاثة ضربة لأوكرانيا التي توشك على بذل جهود ضخمة لتدريب طواقمها الجوية بسرعة على استخدام الطائرات المقاتلة من طراز إف-16.بالموازاة قال قائد عسكري أوكراني إن القوات الأوكرانية تعتقد أنها اخترقت أصعب خطوط الدفاع الروسية في جنوب البلاد وستتمكن الآن من التقدم بسرعة أكبر.وشنت أوكرانيا هجوماً مضاداً في حزيران الماضي، ولكن خطوط الدفاع الروسية التي تتمتع بجاهزية عالية ومدعومة بحقول ألغام أبطأت تقدم القوات الأوكرانية جنوباً نحو بحر آزوف.وكانت القوات الأوكرانية قالت يوم الأربعاء إنها رفعت علم البلاد في قرية روبوتين بمنطقة زابوريجيا في الجنوب، على بعد نحو عشرة كيلومترات إلى الجنوب من بلدة أوريخيف الواقعة على خط المواجهة.وقال القائد الذي كان على رأس بعض القوات إلى روبوتين ويستخدم الاسم المستعار "سكالا" في حديث مع وكالة "رويترز": "لن نتوقف عند هذا الحد".وتبعد روبوتين نحو مئة كيلومتر عن ميناء بيرديانسك على ساحل بحر آزوف وتبعد 85 كيلومتراً عن مدينة ميليتوبول الاستراتيجية. وتسيطر القوات الروسية على كلا المنطقتين. ولم تؤكد موسكو أن أوكرانيا تقدمت إلى روبوتين.(العربية)