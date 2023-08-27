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عربي-دولي

على متنها 20 جُندياً.. تحطّم مروحية للجيش الأميركي في أستراليا

Lebanon 24
27-08-2023 | 00:45
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تحطمت طائرة عسكرية تابعة للجيش الأميركي، على متنها نحو 20 من مشاة البحرية، خلال تدريبات في شمال أستراليا، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية، الأحد.

وأوضحت شبكة "آيه بي سي" أنه تمّ إنقاذ عدد من الأشخاص بعد تحطم طائرة من طراز "في-22 أوسبري" خلال تدريبات قرب جزر تيوي شمالي أستراليا.
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وهذه الطائرة الأميركية قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.

وكانت الطائرة تشارك في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأميركي والأسترالي، وفق ما ذكرت شبكة "سكاي نيوز عربية". 
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