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عربي-دولي

منشورٌ من العام 2018 سيُكلف إيلون ماسك 40 مليون دولار.. ماذا تضمّن؟

Lebanon 24
27-08-2023 | 02:00
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تتجه شركة "تسلا" ومديرها الملياردير الشهير، إيلون ماسك، إلى دفع تعويضات بقيمة أكثر من 40 مليون دولار لعدد من المستثمرين، وذلك بسبب منشور كتبه ماسك على منصة "إكس" (تويتر سابقاً) عام 2018 وبسببه تمّ اتهامه بالاحتيال، بحسب موقع "ماركت ووتش".
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واتهمت الدعوى القضائية ماسك بالاحتيال على المستثمرين عبر تغريدة قال فيها في آب 2018 إنه مستعد لطرح أسهم "تسلا" على الاكتتاب الأولي بقيمة 420 دولاراً مقابل السهم، وإن الصفقة كانت وشيكة.

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured.
— Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

وبعد ذلك لم تحدث صفقة الاكتتاب الأولي لـ "تسلا"، وقدم آلاف المستثمرين شكاوى بشأن خسائر تقدر بمليارات الدولارات، إذ جاء في شكوى للجنة الأوراق المالية والبورصات آنذاك، أن "التصريحات العلنية الكاذبة والمضللة لماسك تسببت بإرباك كبير في السوق وألحقت أضرارا بالمستثمرين".

وقدر البعض الأضرار بحجم أكثر من ذلك، إذ قال مايكل هارتزمارك، من قسم الاقتصاد الشرعي، وهو شاهد يدلي بشهادته في محاكمة جماعية منفصلة بشأن مسؤولية ماسك عن الخسائر إن "مستثمري تسلا خسروا 12 مليار دولار على مدى 10 أيام بسبب تغريدة التمويل المضمون".

ويشار إلى أن سعر أسهم "تسلا" ارتفع حتى الآن بنسبة 886% منذ ذلك الحين، وبلغت ثروة ماسك 215 مليار دولار، وهو على رأس قائمة "بلومبرغ" لأثرياء العالم حالياً.

ووافق ماسك وشركته على غرامات مدنية بقيمة 40 مليون دولار بالإضافة إلى الفائدة، وتم إنشاء ما يسمى "الصندوق العادل" في حساب بفائدة في مكتب الخدمات المالية التابع لوزارة الخزانة الأميركية. 

وقدرت هيئة الأوراق المالية والبورصات، خسائر المستثمرين بمبلغ 80 مليون دولار، وفقًا لمجلة فورتشن وبلومبيرغ.

وفي شأن آخر، أعلن ماسك، عن نيته بدء إجراءات قانونية ضد مؤسسة "المجتمع المفتوح" غير الحكومية، التي يدعمها جورج سوروس، في الوقت الذي تعهد فيه بالالتزام الحازم بحماية حرية التعبير في المجال الرقمي.

وتأتي هذه الخطوة كجزء من جهود ماسك؛ لمكافحة ما يعده حملة قمع متزايدة على حرية التعبير، خاصة في منصات الإنترنت.

وأكد "التزامه الثابت بحماية حرية التعبير"، مشيراً إلى استعداده لاستكشاف السبل الممكنة والمتاحة من أجل ضمان الحفاظ على مبادئ الحوار المفتوح.

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