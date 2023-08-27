الصين تشتري أراض زراعية في أميركا بعضها في مواقع حساسة.. إليكم التفاصيل

Advertisement

يحاول المشرعون على مستوى الولايات والمشرعون الفيدراليين تنظيم الملكية الأجنبية للعقارات الأميركية بسبب المخاوف من أن الكيانات الصينية تخلق خطراً على الأمن القومي من خلال تكديس مساحات من الأراضي الزراعية الأميركية، بعضها بالقرب من مواقع حساسة.ومع ذلك، تظهر مراجعة أجرتها شبكة "NBC News" لآلاف الوثائق المقدمة إلى وزارة الزراعة الأميركية عدداً قليلاً جداً من المشتريات من قبل المشترين الصينيين في العام ونصف العام الماضيين - أقل من 1400 فدان في بلد تبلغ مساحة أراضيه الزراعية 1.3 مليار فدان. وفي الواقع، فإن إجمالي الأراضي الزراعية الأميركية المملوكة للمصالح الصينية أقل من ثلاثة أجزاء من مائة من 1%.لكن المراجعة تكشف أيضاً عن نظام رقابي فيدرالي يكون فيه الإبلاغ عن الملكية الأجنبية متساهلاً والتنفيذ في حده الأدنى.ويتعين على أي فرد أو كيان أجنبي يشتري أو يستأجر الأراضي الزراعية الأميركية بموجب القانون الفيدرالي إبلاغ وزارة الزراعة الأميركية عن الصفقة في غضون 90 يوماً، ومع ذلك لم يتم الإبلاغ عن بعضها لسنوات – وتم رصد حالة واحدة، لم يتم الإبلاغ لأكثر من 20 عاماً. وفي نفس الفترة الزمنية، لم يتم تغريم أي شخص أكثر من 121000 دولار لعدم تقديم مثل هذا التقرير.ووفقاً لمراجعة الإيداعات الخاصة بالمشتريات الأجنبية وتأجير الأراضي الزراعية منذ 1 كانون الثاني 2022، فقد كانت الغالبية العظمى من المعاملات شركات طاقة الرياح الأوروبية التي تؤجر الأراضي من المزارعين الأميركيين لبناء توربينات الرياح. وكشفت إحدى شركات طاقة الرياح الإيطالية عن 40 عقد إيجار جديد للأراضي الزراعية في مقاطعة ريفية واحدة فقط في ولاية إلينوي. وكان لدى نفس الشركة عقود إيجار في 4 ولايات أخرى على الأقل.وفي 35 ولاية تم مراجعة سجلاتها، وجدت "NBC News"، أن 11 عملية شراء كانت من قبل كيانات صينية وتم الإبلاغ عنها إلى وزارة الزراعة الأميركية في الفترة من 1 كانون الثاني2022 إلى 30 حزيران 2023.قضايا مهمةوذكرت شركة "سميثفيلد فودز" أنها اشترت 186 فداناً في عامي 2022 و2023 في "ميزوري"، و"نورث كارولينا"، لتضيف إلى محفظتها الحالية في الولايات المتحدة التي تقل عن 128 ألف فدان، وفقاً لمتحدث باسم الشركة.كانت شركة "سميثفيلد فودز" في السابق شركة مملوكة للولايات المتحدة، وقد اشترتها شركة صينية في عام 2013.بدوره، قال نائب رئيس "سميثفيلد" لشؤون الشركات، جيم مونرو: "هناك قضايا مهمة يتعين معالجتها بين الولايات المتحدة والصين". "ملكية الأراضي الزراعية الأميركية ليست واحدة منها".الأمن القوميوقال ساسواتو داس، المتحدث باسم شركة سينجينتا، لشبكة "إن بي سي نيوز"، إن الشركة تمتلك أو تستأجر ما مجموعه 6000 فدان في الولايات المتحدة.وأضاف "داس"، أن شركة "سينجينتا" تستخدم "جزءاً كبيراً" من أراضيها الأميركية لإجراء الأبحاث على منتجاتها المطلوبة من قبل وزارة الزراعة الأميركية أو وكالة حماية البيئة. تطلب الوكالات من الشركة اختبار البذور والمواد الكيميائية التي تخطط لبيعها. وقال داس: "يتم إجراء كل هذه الأنشطة في الحقول والمزارع في الولايات المتحدة لصالح المزارعين الأميركيين".فيما لم تكشف إحدى الشركات التي يقع مقرها الرئيسي في "هونغ كونغ"، والتي اشترت 365 فداناً في داكوتا الشمالية عن مشترياتها لوزارة الزراعة الأميركية حتى كشفت قناة CNBC عن مخاوف تتعلق بالأمن القومي قد أثيرت بشأن قرب الأرض من قاعدة جراند فوركس الجوية. (العربية)