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عربي-دولي

اختفت منذ عام 2019.. ومكافأة مالية لمن يعرف عنها شيئا

Lebanon 24
27-08-2023 | 01:45
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قامت الشرطة البريطانية بعرض مكافأة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني (62 ألف دولار أميركي) لأي شخص يدلي بمعلومات عن مكان وجود امرأة عربية اختفت آثارها منذ عام 2019.

وتنتمي هدير العنزي إلى فئة "البدون" السكانية التي تعيش في الكويت.
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ووصلت هدير إلى بريطانيا في 7 تشرين الثاني 2018 بحثا عن اللجوء، كما تفيد شبكة "سكاي نيوز" البريطانية، أمس السبت.

ووجدت السيدة دعما من أقاربها الذين يعيشون في بلدة روشولمي بمنطقة مانشستر الكبرى.

وجرى الإبلاغ عن فقدان هدير في عام 2019، وعلى إثر ذلك شرع المحققون في البحث عنها.

وتعمل الشرطة البريطانية وفقا لافتراض أنها السيدة العربية وقعت ضحية عنف متعمد، بعد هجوم مقصود.

وتقول إنه جرى تجديد النداء للعامة للمساعدة في إيجاد هدير، لأنه من المهم كشف الحقيقة التي تحيط باختفائها.

وأضافت أنها لم تتوصل إلى دليل يدعم فرضية بقاء هدير على قيد الحياة، مشددة على أن الفرضية الحالية التي تعمل وفقا لها أن السيدة تعرضت لعنف متعمد ولم تعد حية.

وذكرت أن الهدف الأساسي هو تقديم إجابات إلى ابنة هدير الصغيرة.

ودعت الشرطة البريطانية أي شخص يملك معلومات حول مكان هدير بأن يقدمها لها. وأكدت أن مثل هكذا قضايا ستظل مفتوحة ما لم يتم حلها. (سكاي نيوز)

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