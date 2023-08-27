مسيّرة أميركية تقترب بشكل خطير من مقاتلة روسية.. هذا ما جرى في سماء سوريا

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كشف نائب رئيس مركز المصالحة الروسي فاديم كوليت، أن طائرة مسيّرة تابعة لما يعرف بـ "التحالف الدولي" بقيادة أميركا، اقتربت بشكل خطير من طائرة روسية من طراز "سو-35" في سماء سوريا.وقال كوليت: "في 25 آب الساعة 17:35 في منطقة التنف، وعلى ارتفاع حوالي 7200 متر، اقتربت طائرة مسيّرة متعددة الأغراض تابعة للتحالف من طراز MQ-9، بشكل خطير من طائرة سو-35 تابعة للقوات الجوفضائية الروسية، والتي كانت تقوم برحلة مجدولة على طول الحدود الجنوبية لسوريا".وأكد أن "التحالف" بقيادة الولايات المتحدة انتهك بروتوكولات منع الاصطدام 11 مرة خلال اليوم، كما تم تسجيل 17 خرقا في منطقة التنف خلال النهار من قبل أربع مقاتلات من طراز "إف-35" وطائرتين من طراز "إف-16"، وطائرتي تايفون، وثلاث طائرات مسيّرة متعددة الأغراض من طراز MQ-1C.وأضاف كوليت: "بمثل هذه التصرفات، يواصل "التحالف" خلق ظروف خطيرة لوقوع حوادث الطيران، كما يؤدي إلى تفاقم الوضع في المجال الجوي السوري". (روسيا اليوم)