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عربي-دولي

شاهدوا صورته.. القبض على قاتل أسامة بن لادن!

Lebanon 24
27-08-2023 | 02:13
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ألقت السلطات الأميركية هذا الأسبوع في تكساس القبض على روبرت جيه أونيل، جندي البحرية السابق الذي يدعي أنه قتل زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

وتمّ حجز أونيل (47 عاماً)، يوم الأربعاء الماضي في فريسكو، ووجهت له تهمة جنحة من الدرجة الأولى بالاعتداء مما تسبب بإصابة جسدية، وتهمة جنحة من الدرجة الثالثة تتعلق بالتسمم العام، على الرغم من أن سجلات السجن لم تدرج سوى تهمة الاعتداء.
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ورفضت شرطة فريسكو الكشف عن مزيد من المعلومات حول الاعتقال، فيما تمّ إطلاق سراح أونيل في نفس اليوم بكفالة مالية قدرها 3500 دولار.

وأصبح أونيل، وهو عضو سابق في فريق "SEAL 6"، مشهوراً على نطاق واسع بعد أن حصل على الفضل في قتل العقل المدبر لهجمات 11 أيلول، أسامة بن لادن، خلال غارة سرية للجيش الأميركي في عام 2011.

وروى أونيل القصة في مذكراته الصادرة في عام 2017 بعنوان "المشغل"، في حين لم تؤكد حكومة الولايات المتحدة أو تنفي هذه القصة مطلقاً.

وفي العام 2016، ألقي القبض عليه لقيادته مخمورا في مونتانا، لكن المدعون أسقطوا لاحقاً التهم عنه.

ويعدُّ المحارب المخضرم أحد داعمي شركة تخمير القوات المسلحة، وهي شركة تصنيع جعة صغيرة في فيرجينيا ظهرت وسط الجدل الدائر حول رعاية "Bud Light" لمؤثر من مجتمع الميم يدعى ديلان مولفاني.
 
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