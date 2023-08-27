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عربي-دولي

التوتر يزداد.. انفجارات واشتباكات في محيط مطار الخرطوم الدولي

Lebanon 24
27-08-2023 | 03:22
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أفاد شهود عيان، الأحد، عن سماع دوي انفجارات وتبادل كثيف لإطلاق النار في محيط مطار الخرطوم الدولي.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأمر يتعلق بعملية يشنها الجيش السوداني ضد مواقع يسيطر عليها عناصر قوات الدعم السريع في المنطقة.
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وكان مطار الخرطوم شهد السبت انفجاراً ضخماً تلاه حريق ناجم عن إصابة أحد مستودعات الوقود.

وفي وقت سابق، حذرت الأمم المتحدة في بيان بأن الحرب والجوع يهددان بـ"تدمير" السودان بالكامل في ظل المعارك العنيفة الجارية مذ 15 نيسان بين الجيش وقوات الدعم السريع.

وصرح منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث أن "الحرب في السودان تثير وضعاً طارئاً إنسانياً له أبعاد هائلة"، وقال: "هذا النزاع الذي يتسع مع ما يخلفه من جوع وأمراض ونزوح سكاني، بات يهدد بالإطاحة بالبلاد بكاملها".

وعبر غريفيث عن قلقه إزاء انتشار أعمال العنف في السودان، وقال إن الصراع الذي طال أمده قد يدفع المنطقة بأكملها إلى "كارثة إنسانية".

وأشار إلى مخاوف محددة تتعلق بسلامة المدنيين في ولاية الجزيرة، التي تعد بمثابة سلة الخبز في البلاد، وأضاف: "إن مئات الآلاف من الأطفال يعانون من سوء التغذية الحاد ويواجهون خطر الموت إذا تركوا دون علاج".
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