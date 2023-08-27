Advertisement

عربي-دولي

بعد نشر صورته الجنائية.. ترامب يحضر مفاجأة حول منصة "اكس"

Lebanon 24
27-08-2023 | 03:55
A-
A+
Doc-P-1101405-638287306679930997.png
Doc-P-1101405-638287306679930997.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تنتشر منذ الخميس الماضي الصورة الجنائية للرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كالنار في الهشيم محطمة أرقاماً قياسية.

فقد تمكنت حملته الانتخابية من حصد 7.5 مليون دولار منذ نشر الصورة الشهيرة، التي التقطت له في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، مساء الخميس.
Advertisement

أما السبب الذي دفع ترمب لنشرها على "أكس" تويتر سابقا، بعد غيابه عن المنصة منذ أكثر من عامين ونصف، فيعود بحسب ما كشف مساعدوه إلى سعيه لإيصالها لأكبر عدد ممكن من متابعيه.

قد يعود!
كما كشف مساعدوه أن الرئيس الجمهوري الساعي لولاية ثانية في البيت الأبيض بانتخابات 2024، قد يعود إلى تويتر، وفق ما نقل موقع أكسيوس.

إلا أنهم أكدوا في الوقت عينه أن منصة تروث سوشيل التي أنشأها بعد حظره من تويتر في يناير 2021، إثر أحداث الكابيتول الشهيرة، حين اقتحم مناصروه المبنى العريق، ستظل محور اهتمامه.

وقال أحد المساعدين: "سأترك الأمر للرئيس ترمب ليقرر كيف يريد استخدام حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي" لكنه أردف "ابقوا متابعين."

مكبر صوت
وكان ترمب كسر بنشر صورته هذه انقطاعاً دام أكثر من عامين ونصف على تويتر حيث يتابعه الملايين، في إشارة إلى احتمال عودته إلى المنصة التي يمتلكها الملياردير الشهير إيلون ماسك، والتي شكلت خلال سنوات رئاسته ما يشبه مكبر الصوت لكل ما يود نشره!

إلا أن أحداث الكابيتول التي اندلعت في السادس من كانون الثاني 2021، قلبت مواقع التواصل ضده، فعمد معظمها إلى إيقاف حساباته، قبل أن يعلن ماسك الذي يصف نفسه بأنه "مؤيد لحرية التعبير" والذي اشترى تويتر مطلع أكتوبر الماضي، في 19 تشرين الثاني رفع الحظر.(العربية)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:53 | 2023-08-27
04:42 | 2023-08-27
04:39 | 2023-08-27
04:19 | 2023-08-27
03:30 | 2023-08-27
03:27 | 2023-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24