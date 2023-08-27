عشرات المارينز أصيبوا بحادث تحطم على جزيرة استرالية.. شاهدوا فيديو للطائرة تتهاوى

أصيب 23 عنصراً من مشاة البحرية الأميركية "المارينز" في تحطم طائرة عسكرية على جزيرة في شمال أستراليا خلال تدريبات مشتركة، وفق ما أفادت الشرطة المحلية.



وقال مفوض الشرطة مايكل مورفي اليوم الأحد إن خمسة من العناصر تمّ نقلهم من مكان الحادث إلى مستشفى على البرّ الرئيسي في شمال البلاد، أحدهم في حال حرجة.



فيما أعلن مسؤول أميركي مقتل ثلاثة عناصر من مشاة البحرية في الحادث، حسب ما نقلت فرانس برس.



وتحطمت الطائرة على جزيرة ملفيل الأسترالية النائية شمال البرّ الرئيسي أثناء تدريبات مشتركة، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع في كانبيرا، من دون الإبلاغ عن قتلى. وقالت في بيان إنه "في هذه المرحلة المبكرة الحرجة، ينصّب تركيزنا على الاستجابة للحادث وسلامة كل من على صلة به"، مؤكدة في الوقت عينه عدم وجود أي جندي أسترالي.

DEVELOPING! A U.S. Military V-22 Osprey helicopter carrying nearly 20 marines crashing off the coast of Australia. pic.twitter.com/lAGXGCBeUT — Anny (@anny25717503) August 27, 2023 Advertisement

أتى هذا الحادث خلال مشاركة الطائرة وهي من طراز "أسبوري" في سلسلة تدريبات مشتركة على مناورات قتالية يجريها الجيشان الأميركي والأسترالي بمشاركة آلاف الجنود، إضافة الى قوات من دول أخرى كإندونيسيا والفليبين.



وأصبحت مناطق شمال أستراليا تكتسب أهمية متزايدة في الأعوام الأخيرة كمنصة للجيش الأميركي، مع سعي البلدين الحليفين إلى مواجهة النفوذ المتنامي للصين في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.



يشار إلى أن طائرة "أوسبري" (العُقاب النّساري بالانكليزية) قادرة على الإقلاع والهبوط العمودي، ولها أجنحة متحركة يمكن توجيهها لأعلى لمنحها قدرة المروحية في المناورة أو إلى الأمام للتحليق أفقيا كطائرة عادية.



كما تعد من الأبرز في أسطول قوات البحرية ومشاة البحرية "المارينز"، وتتولى عدة مهام أبرزها النقل



إلا أن سجلّها في مجال السلامة الملاحية واجه أسئلة عدة في ظل تعدد الحوادث التي تعرضت لها خلال الأعوام الماضية.(العربية)





