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عربي-دولي

لحظة بطوليّة لشاب عربي في دولة أوروبيّة.. هكذا أنقذ شابة من الإنتحار (فيديو)

Lebanon 24
27-08-2023 | 04:39
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أثار شاب عربي مقيم بشكل غير نظامي في بلجيكا، إعجاباً كبيراً في الدولة الأوروبية، بعد تصرف لافت له دفع العديد للمطالبة بمكافأته.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشاب الجزائري عبد الرؤوف، البالغ من العمر 25 عاماً، أنقذ فتاة كانت على وشك الانتحار في محطة القطار بالعاصمة بروكسل منتصف آب الجاري.
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وانتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يوثق ما وصفه كثيرون بـ"العمل البطولي"، حيث ظهر الشاب وهو يركض نحو الفتاة، التي كانت واقفة في مسار القطار بانتظار أن يدهسها، وحملها بسرعة بين ذراعيه وقفز بها إلى الرصيف قبل وصول القطار.

وأجهشت الفتاة بالبكاء، الأمر الذي دفع الشاب لتهدئتها ومعاتبتها على الضرر الذي كانت ستلحقه بنفسها لو بقيت في مسار القطار.

ولاحقاً قال عبد الرؤوف في تصريحات صحفية: "لقد قمت بذلك لأسباب إنسانية.. من غير المعقول أن أراها تنتحر وأبقى متفرجاً.. 
 
وبسبب ما حصل، تلقى الشاب بسببه العديد من التهاني، ومن بين المشيدين النائب البرلماني البلجيكي أندري فلهوت، الذي وصف عبد الرؤوف بـ"البطل".
في غضون ذلك، أطلقت وسائل إعلام بلجيكية على عبد الرؤوف لقب "بطل محطة القطار"، وطالبت بمكافأته عبر تسوية وضعه القانوني ومنحه وثائق إقامة رسمية، كونه يعتبر مهاجراً غير نظامي، كما طالبوا بمنحه "ميدالية" اعترافاً ببطولته.
 
 
 
 
 
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