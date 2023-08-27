خلال 7 أشهر.. كم بلغ عدد السوريين العائدين إلى وطنهم من الأردن؟

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وذكرت بيانات المفوضية الأممية أنَّ 20061 لاجئاً سورياً عادوا من الأردن ومصر ولبنان وتركيا والعراق إلى سوريا في 2023.كذلك، لفتت المفوضية إلى أنه في 2022، بلغ عدد اللاجئين السوريين العائدين إلى سوريا من مختلف الدول المستضيفة للاجئين 50966، مقابل 35624 في 2021، و38235 في 2020، و94971 في 2019.الجدير ذكره، أن الأردن يستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم نحو 655 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية، وذلك حتى 16 آب 2023.