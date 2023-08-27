قتلى من "المارينز" وحالات حرجة في تحطم طائرة عسكرية

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أعلنت قوة التناوب البحرية- داروين الأميركية، اليوم، مقتل 3 عناصر من مشاة البحرية "المارينز"، وإصابة 5 بجروح خطيرة، في حادث تحطم طائرة عسكرية أميركية على جزيرة أسترالية نائية، شمال البرّ الرئيسي، أثناء تدريبات مشتركة.وأشار مسؤول في مشاة البحرية في بيان، الى أن الطائرة، وهي من طراز "أوسبري"، كان على متنها "ما مجموعه 23 عنصرا".وتابع: "تأكد مقتل 3 منهم، بينما تم نقل 5 آخرين إلى مستشفى رويال داروين، في حالة خطرة".