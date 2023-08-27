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عربي-دولي

قتلى من "المارينز" وحالات حرجة في تحطم طائرة عسكرية

Lebanon 24
27-08-2023 | 05:55
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أعلنت قوة التناوب البحرية- داروين الأميركية، اليوم، مقتل 3 عناصر من مشاة البحرية "المارينز"، وإصابة 5 بجروح خطيرة، في حادث تحطم طائرة عسكرية أميركية على جزيرة أسترالية نائية، شمال البرّ الرئيسي، أثناء تدريبات مشتركة.
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وأشار مسؤول في مشاة البحرية في بيان، الى أن الطائرة، وهي من طراز "أوسبري"، كان على متنها "ما مجموعه 23 عنصرا".


وتابع: "تأكد مقتل 3 منهم، بينما تم نقل 5 آخرين إلى مستشفى رويال داروين، في حالة خطرة".
 
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