إصابتان وأضرار إثر غارات روسية على كييف

أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم، أن روسيا شنت هجوما جويا خلال الليل على كييف، وأطلقت صواريخ على أجزاء أخرى من شمال ووسط البلاد.



بدوره، قال الجيش الأوكراني، إنه "دمر 4 صواريخ كروز، من بين نحو 8 أهداف جوية رصدها"، لافتا إلى أن بقية الأهداف "ربما كانت زائفة"، مشيرا الى أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن ضربات.

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من جهته، قال حاكم منطقة كييف، روسلان كرافشينكو، إن "شخصين أصيبا ولحقت أضرار بعشرة من المباني، بسبب سقوط حطام صاروخي في منطقة لم يسمها في كييف".



وأضاف في بيان: "بفضل جهود احترافية من جانب قوات الدفاع الجوي، لم تقع ضربات على البنية التحتية الحيوية أو السكنية".