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عربي-دولي

إصابتان وأضرار إثر غارات روسية على كييف

Lebanon 24
27-08-2023 | 06:30
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أعلنت السلطات الأوكرانية، اليوم، أن روسيا شنت هجوما جويا خلال الليل على كييف، وأطلقت صواريخ على أجزاء أخرى من شمال ووسط البلاد.

بدوره، قال الجيش الأوكراني، إنه "دمر 4 صواريخ كروز، من بين نحو 8 أهداف جوية رصدها"، لافتا إلى أن بقية الأهداف "ربما كانت زائفة"، مشيرا الى أنه لم ترد تقارير حتى الآن عن ضربات.
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من جهته، قال حاكم منطقة كييف، روسلان كرافشينكو، إن "شخصين أصيبا ولحقت أضرار بعشرة من المباني، بسبب سقوط حطام صاروخي في منطقة لم يسمها في كييف".

وأضاف في بيان: "بفضل جهود احترافية من جانب قوات الدفاع الجوي، لم تقع ضربات على البنية التحتية الحيوية أو السكنية".
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