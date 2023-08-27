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عربي-دولي

حشرت ملحاً بعيونه وعذبته.. تفاصيل مرعبة عن جريمة قتل طفل عن طريق والدة زوجته

Lebanon 24
27-08-2023 | 09:30
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بعدما هزت قضية الطفل موسى ولاء الذي قضى تعذيباً على يد زوجة أبيه عذراء الجنابي، العراق برمته لفظاعتها، طرأ تطور جديد.

فقد أصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، حكما بالسجن لمدة 15 سنة على الجنابي لقيامها بتعنيف موسى حتى قتله.
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وأوضحت محكمة جنايات الكرخ في بيان أن زوجة الأب عنفت الصغير البالغ من العمر سبع سنوات عبر ضربه ا بالأيدي وأدوات المطبخ.

كما أشارت إلى أنها "رطمت رأسه بالجدار ما أدى إلى إصابته بندبات أفضت الى موته بمتلازمة الطفل المعنف". (العربية) 
المصدر: العربية

عربي-دولي

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