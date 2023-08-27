بعد بدء تصريف مياه الكارثة.. كشف حالة البحر قرب فوكوشيما

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بعد أيام من بدء تصريف مياه معالجة كانت تُستخدم لتبريد مفاعلات نووية متضررة؛ أعلنت وزارة البيئة اليابانية، الأحد، أن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، لم ترصد أي نشاط إشعاعي.وبدأت اليابان، الخميس، في تصريف المياه من محطة فوكوشيما المنكوبة إلى المحيط الهادي؛ مما أثار احتجاجات داخل اليابان ومن الدول المجاورة؛ لا سيما الصين التي فرضت حظرًا على واردات المنتجات البحرية من اليابان.وتقول اليابان ومنظمات علمية وفق "سكاي نيوز عربية": إن المياه صارت آمنة بعد خضوعها لعمليات ترشيح لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم؛ وهو نظير مشع للهيدروجين.ونظرًا لصعوبة فصل التريتيوم عن الماء؛ يتم تخفيف مياه محطة فوكوشيما حتى تنخفض مستويات التريتيوم إلى ما دون الحدود المسموح به. (سكاي نيوز)