Advertisement

عربي-دولي

بعد بدء تصريف مياه الكارثة.. كشف حالة البحر قرب فوكوشيما

Lebanon 24
27-08-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1101444-638287398523089339.PNG
Doc-P-1101444-638287398523089339.PNG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد أيام من بدء تصريف مياه معالجة كانت تُستخدم لتبريد مفاعلات نووية متضررة؛ أعلنت وزارة البيئة اليابانية، الأحد، أن الاختبارات التي أجريت على مياه البحر بالقرب من محطة فوكوشيما للطاقة النووية، لم ترصد أي نشاط إشعاعي.
Advertisement

وبدأت اليابان، الخميس، في تصريف المياه من محطة فوكوشيما المنكوبة إلى المحيط الهادي؛ مما أثار احتجاجات داخل اليابان ومن الدول المجاورة؛ لا سيما الصين التي فرضت حظرًا على واردات المنتجات البحرية من اليابان.

وتقول اليابان ومنظمات علمية وفق "سكاي نيوز عربية": إن المياه صارت آمنة بعد خضوعها لعمليات ترشيح لإزالة معظم العناصر المشعة باستثناء التريتيوم؛ وهو نظير مشع للهيدروجين.

ونظرًا لصعوبة فصل التريتيوم عن الماء؛ يتم تخفيف مياه محطة فوكوشيما حتى تنخفض مستويات التريتيوم إلى ما دون الحدود المسموح به. (سكاي نيوز)    
المصدر: سكاي نيوز عربية
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
15:27 | 2023-08-27
14:45 | 2023-08-27
14:15 | 2023-08-27
14:12 | 2023-08-27
14:00 | 2023-08-27
13:50 | 2023-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24