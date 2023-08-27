هل أبطأت ايران وتيرة تخصيب اليورانيوم؟

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اكد رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي ان تخصيب إيران لليورانيوم "مستمر على أساس إطار العمل الذي وضعه البرلمان الإيراني"، وذلك عندما سئل عن تقارير عن إبطاء طهران تخصيبها لليورانيوم بنسبة نقاء 60 بالمئة.وقال اليوم، إسلامي: "تخصيبنا النووي مستمر على أساس قانون إطار العمل الاستراتيجي"، في إشارة إلى تشريع ذي صلة، وفقا وكالة "رويترز".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، أن إيران "أبطأت بشكل كبير وتيرة اليورانيوم المخصب بدرجة تقترب من المطلوبة لصنع الأسلحة، وقلصت بعض مخزوناتها".كما نقلت الصحيفة الأميركية عن أشخاص مطلعين لم تكشف عن هوياتهم، قولهم إن "إيران عملت على خفض تخزين كمية صغيرة من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 بالمئة خلال الأسابيع الأخيرة، في حين أنها أبطأت معدل تكديسها لمواد جديدة" مؤخرا.