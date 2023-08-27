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عربي-دولي

لافروف حول منتقدي "بريكس": هم يعملون بألسنتهم ونحن بعقولنا

Lebanon 24
27-08-2023 | 11:30
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سخر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من أولائك الذين انتقدوا سابقا مجموعة "بريكس" واعتبروها تكتلا عديم الفائدة.

وضمن برنامج تلفزيوني وجه صحفي سؤالا للافروف قال فيه: نتذكر الوقت الذي وصفت فيها "بريكس" بأنها مجموعة لا تؤثر في شيء. واليوم نرى أن عشرات الدول تتطلع إلى الانضمام إليها. ماذا يعني ذلك؟
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فرد لافروف: "هذا يعني أنهم يعملون بألسنتهم، بينما نحن نعمل بعقولنا ونقدم أفعالا ملموسة".

تصريح لافروف جاء بعد أيام من مشاركته في القمة الـ15 لـ"بريكس" التي عقدت في جنوب إفريقيا والتي تقرر فيها قبول 6 دول جديدة في عضوية المجموعة، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا.

يذكر أن أكثر من 10 دول أخرى سبق أن أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى "بريكس"، بينها عدد من الدول العربية. (روسيا اليوم)        
المصدر: روسيا اليوم
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