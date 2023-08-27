كارثة في رومانيا.. قتيل وعشرات الجرحى بإنفجارين في محطة للغاز المسال (فيديو)

قتل شخص وأصيب 57 آخرون جراء انفجارين في محطة للغاز المسال قرب بوخارست، على ما أعلنت السلطات الرومانية.

ومن بين الجرحى 39 إطفائيا أصيبوا بالانفجار الثاني الذي وقع بعد استجابتهم للانفجار الأول في موقع المحطة في كريفيديا بشمال العاصمة.

وأُرسِلت أكثر من عشرين عربة إطفاء إلى مكان الحادث، وأُجلي السكان ضمن دائرة قطرها 700 متر، حسبما ذكرت مفتشية الطوارئ، في بيان.

وأفاد رئيس قسم الاسعاف رائد عرفات بأن بين الجرحى عنصرين من الشرطة وآخرين من الدرك، مشيراً الى أن بعض المصابين يعانون حروقا بالغة.





هذا ولفت عرفات في بيان، الى اننا "أرسلنا اثنين من رجال الإطفاء واثنين من المدنيين الى الخارج لتلقي العلاج".

بدورها، اشارت وزارة الدفاع الرومانية الى ان هؤلاء نقلوا الى إيطاليا وبلجيكا.

من جهته، أعرب الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس على فيسبوك عن أسفه لهذه "المأساة"، داعيا إلى إجراء تحقيق.