الفحوص الجينية تعطي "الرد القاطع".. بريغوجين قُتل بتحطم الطائرة

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ذكرت لجنة التحقيق الروسية، الأحد، أن نتائج الاختبارات الجينية أكدت هويات الأشخاص الـ10 الذين لقوا حتفهم في حادث تحطم طائرة خاصة، الأربعاء الماضي، وأن من بينهم مؤسس مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، يفغيني بريغوجين.وأوضحت اللجنة في بيان، أن "الفحوص الجينية الجزيئية" التي أجريت على الجثث التي تم انتشالها من موقع تحطم الطائرة شمال موسكو "أُنجزت".وبموجب هذه الفحوص، فإن هويات القتلى العشرة الذين تم انتشال جثثهم من موقع الحطام، "تتطابق مع قائمة" الركاب وأفراد الطاقم، والتي كانت تضم اسم بريغوجين، وفق ما أكدت اللجنة، من دون تقديم تفاصيل إضافية.وكانت اللجنة قد أعلنت، الجمعة، العثور على جثث الضحايا، إضافة إلى الصندوقين الأسودين للطائرة.وقالت على تلغرام: "تم العثور على جثث القتلى الـ10 في مكان حادث (تحطم) الطائرة. يتم إجراء فحوص جينية لتحديد هويتهم. ضبط المحققون مسجلي الرحلة ويتم إجراء معاينة دقيقة للمكان".ولم يتطرق بيان لجنة التحقيق الروسية، الأحد، إلى الفرضيات بشأن أسباب تحطم الطائرة أثناء رحلة من موسكو إلى سان بطرسبرغ، وعلى متنها بريغوجين وآخرون من مجموعة فاغنر، التي قامت بتمرد مسلح على القيادة العسكرية الروسية في تموز.ومنذ تحطم الطائرة وتأكيد السلطات مقتل من كانوا على متنها، سرت تكهّنات وتحليلات بأن بريغوجين الذي كان مقربا من الرئيس فلاديمير بوتين حتى تمرده المسلح، "قد يكون ضحية عملية اغتيال دبرها الكرملين" ثأرا على تحديه لسلطة الرئيس الروسي.لكن الكرملين نفى، الجمعة، ضلوعه في تحطم الطائرة الخاصة.وقال المتحدث باسم مقر الرئاسة الروسية، ديمتري بيسكوف: "هناك الكثير من التكهنات حول تحطم الطائرة والوفاة المأساوية للركاب، بما في ذلك يفغيني بريغوجين... كل هذا كذب محض".وفي مقابل النفي الروسي، ألمحت كييف والعديد من العواصم الغربية، لاسيما واشنطن وبرلين وباريس، إلى شبهات بأن مقتل بريغوجين كان نتيجة عملية اغتيال اتخذ الكرملين القرار بشأنها.ومن بين من وردت أسماؤهم، مساعد بريغوجين، دميتري أوتكين، قائد عمليات فاغنر والعنصر السابق في القوات الخاصة للاستخبارات العسكرية الروسية.من جانبه، قال بوتين، الخميس، إن التحقيق "سيستغرق بعض الوقت"، قائلا إنه "سيتم المضي به حتى النهاية والتوصل إلى نتيجة". (الحرة)