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عربي-دولي
اعتقال "داعشي" داخل فندق في بغداد.. وهذا ما قاله لدى التحقيق معه
Lebanon 24
27-08-2023
|
11:23
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اعتقلت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عنصراً ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في أحد فنادق بغداد، موضحة أن مهمته كانت تقضي بجمع "معلومات" عن عناصر الأجهزة الأمنية.
و بحسب ما جاء في بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، فقد اعتقل العنصر "في أحد فنادق بغداد في جانب الرصافة على الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يعبر العاصمة".
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واضاف البيان الرسمي أنه تم اعتقاله "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية والتي تضمنت تواجد أحد المطلوبين بقضايا إرهابية كان أهمها تقديم معلومات خاصة عن أفراد الأجهزة الأمنية إلى عصابات داعش الإرهابية".
وتابع أنه لدى التحقيق مع المعتقل تبين أنه "تم تكليفه بتقديم المعلومات الشخصية عن رجال الأجهزة الأمنية ضمن محافظة نينوى وعاصمتها مدينة الموصل، لافتا إلى أنه اعترف بانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية".
ولم يكشف البيان هوية المعتقل ولا اسم الفندق التي تم توقيفه فيه.
ورغم أن السلطات العراقية أعلنت انتصارها على التنظيم المتطرّف في نهاية عام 2017، إلا أن الخلايا المتشددة تواصل مهاجمة عناصر الجيش والشرطة بشكل متقطع، لا سيما في المناطق الريفية والنائية خارج المدن الكبرى.
وسيطر تنظيم داعش في عام 2014 على مناطق شاسعة في العراق وسوريا المجاورة، لكنه هُزم في البلدين في عامي 2017 و2019 على التوالي. (سكاي نيوز)
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