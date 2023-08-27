اعتقال "داعشي" داخل فندق في بغداد.. وهذا ما قاله لدى التحقيق معه

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اعتقلت السلطات العراقية، اليوم الأحد، عنصراً ينتمي إلى تنظيم "داعش" الإرهابي في أحد فنادق بغداد، موضحة أن مهمته كانت تقضي بجمع "معلومات" عن عناصر الأجهزة الأمنية.و بحسب ما جاء في بيان لوكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية، فقد اعتقل العنصر "في أحد فنادق بغداد في جانب الرصافة على الضفة الشرقية لنهر دجلة الذي يعبر العاصمة".واضاف البيان الرسمي أنه تم اعتقاله "بناء على معلومات استخبارية دقيقة تلقتها مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بأمن المرافق السياحية والتي تضمنت تواجد أحد المطلوبين بقضايا إرهابية كان أهمها تقديم معلومات خاصة عن أفراد الأجهزة الأمنية إلى عصابات داعش الإرهابية".وتابع أنه لدى التحقيق مع المعتقل تبين أنه "تم تكليفه بتقديم المعلومات الشخصية عن رجال الأجهزة الأمنية ضمن محافظة نينوى وعاصمتها مدينة الموصل، لافتا إلى أنه اعترف بانتمائه إلى عصابات داعش الإرهابية".ولم يكشف البيان هوية المعتقل ولا اسم الفندق التي تم توقيفه فيه.