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عربي-دولي
الجيش السوداني يقصف مواقع للدعم السريع بمدن الخرطوم
Lebanon 24
27-08-2023
|
11:56
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تجددت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في الخرطوم، اليوم الأحد، وسمع دوي انفجارات قوية هزت جنوب وسط العاصمة.
وبحسب ما أفادت به "العربية"، فإن الانفجارات كانت جراء غارات جوية لمقاتلات الجيش السوداني على موقعين تابعين لقوات الدعم السريع، حسب ما ذكره الجيش.
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وفي وقت سابق اليوم، شنّ الجيش هجوماً على مواقع الدعم السريع في مطار الخرطوم الدولي وتخومه، واندلعت اشتباكات في محيط سلاح المدرعات بالخرطوم وسلاح المهندسين في أم درمان، مصحوبة بقصف مكثف في عدة اتجاهات سواء بالخرطوم وأم درمان وبحري.
وكانت قوات الدعم شنت أمس السبت هجوماً جديدا على معسكر المدرعات جنوب العاصمة، هو السابع من نوعه خلال الأيام الماضية، إلا أن القوات المسلحة تمكنت من صده. فيما نفذ الجيش قصفا جويا ومدفعيا مكثفا على أجزاء واسعة في مدن العاصمة الثلاث استهدف تمركزات الدعم السريع.
وتتواصل المعارك بين الجانبين منذ 5 أشهر، في العديد من المناطق، وقد أسفرت حتى الآن عن مقتل نحو خمسة آلاف شخص بحسب منظمة أكليد، ونزوح أكثر من أربعة ملايين سواء داخل السودان أو إلى بلدان مجاورة. (العربية)
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