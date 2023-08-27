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عربي-دولي

منعتها من انتهاك المجال الجوي.. مقاتلة روسية تعترض مسيرة أميركية فوق البحر الأسود

Lebanon 24
27-08-2023 | 13:14
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن مقاتلة روسية من طراز "سو-30" اعترضت طائرة استطلاع أميركية مسيرة ومنعتها من انتهاك المجال الجوي الروسي فوق البحر الأسود.
 
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في 27 آب 2023، تم اكتشاف هدف جوي يقترب من حدود دولة روسيا بواسطة وسائل الدفاع الجوي الروسي فوق البحر الأسود، ومن أجل اكتشاف الهدف حلقت مقاتلة روسية من طراز "سو-30"، وحدد طاقم الطائرة المقاتلة الروسية الهدف الجوي على أنه طائرة استطلاع دون طيار من طراز "إم كيو-9 إيه" تابعة للقوات الجوية الأميركية".
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وأضاف البيان أنه "عندما اقتربت المقاتلة الروسية، قامت طائرة الاستطلاع الأجنبية دون طيار بالدوران على شكل حرف U مبتعدة عن حدود الدولة الروسية، ثم عادت الطائرة الروسية بسلام إلى قاعدتها، ولم يُسمح بانتهاك حدود دولتنا".
 
وأكد البيان أنه تم تنفيذ رحلة المقاتلة الروسية بما يتفق بدقة مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة مع الالتزام بالإجراءات الأمنية. (سبوتنيك)
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