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عربي-دولي
انزلقت وخرجت عن السيطرة.. تعرّض حافلة سياحية لحادث مأساوي في تركيا
Lebanon 24
27-08-2023
|
13:32
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أعلنت وسائل إعلام تركية إصابة 26 شخصا، ثلاثة منهم بحالة حرجة، إثر تعرض حافلة سياحية لحادث في ولاية قرمان جنوبي البلاد.
الحافلة السياحية التي انزلقت للخلف انقلبت وخرجت عن السيطرة في حديقة أحد المنازل، بحسب ما ذكرته قناة "تي جي آر تي" التلفزيونية التركية.
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وأضافت: "ثلاثة من الجرحى نقلوا إلى مستشفى إرمينك الحكومي في حالة حرجة".
وفي وقت سابق، لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 19 آخرون بحادث سير مأساوي في مدينة يوزغات وسط تركيا.
وقال مكتب محافظ يوزغات التركية في بيان، إن الحافلة انقلبت على طريق المدينة أثناء توجهها من ولاية سيواس إلى مدينة إسطنبول.
يذكر أن ولاية هاتاي جنوبي تركيا، شهدت الشهر الماضي، حادث سير مروعا راح ضحيته 12 شخصا وأصيب 30 آخرون بعد اصطدام شاحنة بعدد من السيارات، نتيجة فقدان السائق السيطرة عليها. (روسيا اليوم)
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