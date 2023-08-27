27
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
21
o
النبطية
20
o
زحلة
20
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
20
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
الجيوش الغربية... لماذا تتسابق على تطوير أنظمة الحرب الإلكترونية؟
Lebanon 24
27-08-2023
|
13:50
A-
A+
photos
0
A+
A-
خلص تقرير نشر على موقع "المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية" في واشنطن إلى أن حرب أوكرانيا وجهود الصين لتحديث قدراتها العسكرية أدت إلى زيادة اهتمام الجيوش الغربية بتحسين قدرات الحرب الإلكترونية لديها.
Advertisement
والحرب الإلكترونية إجراء عسكري يتضمن استخدام الطاقة الكهرومغناطيسية للتحكم والسيطرة، وهي كما تعرفها شركة "بي أيه إي سيستمز"، إحدى أكبر الشركات العالمية العاملة في مجال الطيران، استخدام الطاقة الكهرومغناطيسية لتنفيذ المهام العسكرية والاستخباراتية. وكلما استغلت قوة عسكرية هذه الطاقة، كلما نجحت في العمل بشكل استباقي ضد التهديدات والرد عليها إلكترونيا".
وتحقق تقنيات الحرب الإلكترونية تقدما وتزيد الدول من إنفاقها على الدفاعات والأسلحة الرقمية الجديدة.
ودفعت العملية العسكرية الروسية الأخيرة في أوكرانيا والتحديث العسكري في الصين إلى زيادة اهتمام الولايات المتحدة ودول في آسيا وأوروبا بتعزيز قدرتها على إدارة واستغلال الحرب الإلكترونية.
الجنرال في القوات الجوية الأميركية، تشارلز براون، كان قد قال أمام أعضاء مجلس الشيوخ في يوليو: "على مدى العقود القليلة الماضية، فقدت القوة المشتركة بعض الذاكرة العضلية التي تدافع بها ضد الهجمات الكهرومغناطيسية".
واستخدمت روسيا تقنيات الحرب الإلكترونية على نطاق واسع في أوكرانيا، مثل أجهزة التشويش على نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) واستخدمت أنظمة إلكترونية مختلفة لمواجهة المسيرات والذخائر الموجهة.
القنابل الكهرومغناطيسية.. هل تكون بديل روسيا عن "الخيار النووي"؟
لا يستبعد عدد من الخبراء والمحللين العسكريين، لجوء القوات الروسية الخاصة "سبيتسناز" في أوكرانيا، إلى استخدام أسلحة مدمرة، قادرة على تعطيل جميع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية على مسافة تصل إلى عشرات الكيلومترات.
وفي الوقت ذاته، كثفت الصين جهودها لتصبح قوة قتالية هائلة في هذا المجال، وقبل عدة سنوات رفعت مستوى الوحدة المسؤولة عن عمليات الحرب الإلكترونية.
ويقول البنتاغون إن الصين تعمل على تطوير أنظمة الحرب الإلكترونية في الفضاء، بما في ذلك أجهزة التشويش على الأقمار الصناعية.
ومن المقرر أن تتسلم بحرية الجيش الصيني الطائرة J-15D، وهي مقاتلة مجهزة بأجهزة جمع المعلومات الاستخبارية الإلكترونية.
ولمواجهة جهود الصين وروسيا بهذا المجال، طلبت بولندا العام الماضي شراء سفينتين لجمع المعلومات، ومن المقرر تسليمهما في عام 2027.
وتمضي ألمانيا قدما في جهودها لاستبدال طائراتها القتالية والاستطلاعية "تورنادو" بمقاتلات "يوروفايتر" المعدلة التي سوف تزود بالصواريخ الموجهة المضادة للإشعاع 88E- AGM.
وقالت اليابان إنها تخطط لتعديل إحدى طائرات النقل من طراز C-2 الخاصة بها لتكون منصة حرب إلكترونية تركز بشكل أساسي على التشويش.
وتتقدم الجهود المبذولة لتحديث أسطول طائرات التشويش التابعة للقوات الجوية الأميركية، مثل تطوير طائرة الحرب الإلكترونية EC-37B التي قامت برحلتها الأولى في مايو الماضي.
وهذه الطائرة عبارة عن منصة تشويش تكتيكية من الجيل الجديد، مكلفة بتعطيل رادارات العدو وأنظمة الملاحة لديه.
ويسعى الجيش الأميركي إلى استخدام هذه الطائرة بدلا من طائرات الحرب الإلكترونية القديمة EC-130H – فالطائرة الجديدة أسرع وتعمل على ارتفاعات أعلى، وأكثر قدرة على التحمل، وعلى إجراء عمليات التشويش من مسافة أكبر.
وتعمل البحرية الأميركية أيضا على تطوير نظام التشويش بطائرة الحرب الإلكترونية EA-18G Growler.
ويقول التقرير إن الحرب الروسية الأوكرانية أظهرت للمسؤولين العسكريين أهمية تبادل المعلومات التي كانت تعتبر حساسة في السابق مع الحلفاء المقربين، بما في ذلك في مجال الحرب الإلكترونية.
وقال الجنرال جيمس هيكر، قائد القوات الجوية الأميركية في أوروبا، إن اليابان وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة تعمل على تحسين التعاون الثلاثي في مجال الحرب الإلكترونية.
ومع ذلك، يشير التقرير إلى أوجه قصور في جهود التطوير، ويشير إلى أن أوروبا تعاني من نقص الاستثمار في الحرب الإلكترونية، ولا يوجد تخطيط كاف لتأمين عملية تبادل المعلومات اللازمة بينما تواصل الجيوش جهود التحول الرقمي.(الحرة)
عربي-دولي
تكنولوجيا وعلوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار.. إليكم ما سيجري!
Lebanon 24
خبرٌ إيجابي جداً عن الدولار.. إليكم ما سيجري!
03:30 | 2023-08-27
27/08/2023 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: حادث سير مروّع يودي بحياة الشابة جيزيل
Lebanon 24
بالصور: حادث سير مروّع يودي بحياة الشابة جيزيل
14:15 | 2023-08-27
27/08/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عند شاطئ صور.. هذا ما اكتشفه المواطنون!
Lebanon 24
عند شاطئ صور.. هذا ما اكتشفه المواطنون!
02:33 | 2023-08-27
27/08/2023 02:33:45
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال كبير واصابات بالرصاص.. هذا ما يجري في الناعمة! (فيديو)
Lebanon 24
اشكال كبير واصابات بالرصاص.. هذا ما يجري في الناعمة! (فيديو)
15:01 | 2023-08-27
27/08/2023 03:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثل اللبناني نيكولا مزهر يحتفل بزفافه.. وجمال عروسه الفنانة حديث الجمهور: "بتجنن"
Lebanon 24
الممثل اللبناني نيكولا مزهر يحتفل بزفافه.. وجمال عروسه الفنانة حديث الجمهور: "بتجنن"
14:40 | 2023-08-27
27/08/2023 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
18:00 | 2023-08-27
الدبيبة يوقف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطياً بعد لقائها كوهين
17:28 | 2023-08-27
زيلينسكي يخشى من نقل الأعمال القتالية إلى أراضي روسيا
17:05 | 2023-08-27
فرنسا ستحظر العباية الإسلامية في المدارس
16:45 | 2023-08-27
هروب "دواعش" من سجن سوري.. وحظر تجول في الحسكة
16:12 | 2023-08-27
أزمة السودان... حميدتي يطرح رؤية للحل
16:00 | 2023-08-27
بعد مقتل بريغوجين.. اليكم بعض الأسماء المرشحة لقيادة "فاغنر"
فيديو
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:14 | 2023-08-27
28/08/2023 01:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
01:24 | 2023-08-27
28/08/2023 01:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
Lebanon 24
هيفا وهبي تتعرّض لموقف محرج على المسرح.. شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)
01:48 | 2023-08-25
28/08/2023 01:28:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24