الأسد يعين بسام صباغ نائبا لوزير الخارجية والمغتربين

عيّن الرئيس السوري بشار الأسد، سفير سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، بسام صباغ نائبا لوزير الخارجية والمغتربين.

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ونشرت الرئاسة السورية على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي نص المرسوم الذي أصدره الرئيس الأسد والذي قضى بتسمية السفير بسام صباغ، نائباً لوزير الخارجية والمغتربين.وكان السفير صباغ يشغل منصب المندوب الدائم للجمهورية العربية السورية لدى منظمة الأمم المتحدة في نيويورك منذ عام 2020 خلفا لبشار الجعفري الذي عين آنذاك نائبا لوزير الخارجية ومن ثم سفيرا فوق العادة لبلاده لدى روسيا. (سبوتنيك)