فرنسا ستحظر العباية الإسلامية في المدارس

أعلن وزير التربية الفرنسي غابريال أتال، اليوم الأحد، أنه "سيحظر ارتداء العباية في المدارس في فرنسا"، مشدّداً على سعيه لوضع قواعد واضحة على المستوى الوطني لمدراء المدارس.

وكشف أتال في تصريح لقناة "تي اف 1" أنه "يسعى اعتباراً من الأسبوع المقبل إلى لقاء مسؤولي المدارس لمساعدتهم في تطبيق هذا الحظر".

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