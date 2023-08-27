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عربي-دولي

زيلينسكي يخشى من نقل الأعمال القتالية إلى أراضي روسيا

Lebanon 24
27-08-2023 | 17:28
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أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن خشيته من نقل الأعمال القتالية إلى داخل أراضي روسيا، مشيرا إلى أن حلفاءه سيتركونه وحيدا إذا أقدم على ذلك.
وقال خلال مقابلة على قناة "رادا" التلفزيونية، ردا على سؤال المذيع عما إذا كان يسمح بنقل الأعمال القتالية إلى أراضي روسيا: "هناك خطر كبير يكمن في أنه في هذه الحالة سنترك وحدنا بالتأكيد".
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