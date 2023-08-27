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عربي-دولي

الدبيبة يوقف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطياً بعد لقائها كوهين

Lebanon 24
27-08-2023 | 18:00
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أصدر رئيس الوزراء في حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة، مساء الأحد، قراراً بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق  على خلفية لقائها مع وزير الخارجية الإسرائيلي في روما.
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