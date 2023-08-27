جولة جديدة من مفاوضات سدّ النهضة في مصر

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بعد فترة طويلة من الجمود في ملف سد النهضة، الذي كسره لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة منتصف تموز الماضي، كانت مصر، أمس، على ميعاد جديد وأول، لاستئناف الاجتماعات بمشاركة وفود من الدول الثلاثة.وقالت مصادر معنية، إن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من اللقاءات، بهدف صياغة إطار، سيتم رفعه لقادة الدول الثلاثة، في وقت يتفق عليه.وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان، أن استئناف المفاوضات، جاء تنفيذاً لما تضمنه البيان الصادر في 13 تموز عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية في القاهرة على هامش قمة دول جوار السودان والتنسيق مع الخرطوم.وأوضح البيان أن "وزير الري المصري هاني سويلم أكد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث".