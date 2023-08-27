Advertisement

عربي-دولي

جولة جديدة من مفاوضات سدّ النهضة في مصر

Lebanon 24
27-08-2023 | 18:30
A-
A+
Doc-P-1101574-638287823168796079.jpg
Doc-P-1101574-638287823168796079.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بعد فترة طويلة من الجمود في ملف سد النهضة، الذي كسره لقاء بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، على هامش قمة دول جوار السودان في القاهرة منتصف تموز الماضي، كانت مصر، أمس، على ميعاد جديد وأول، لاستئناف الاجتماعات بمشاركة وفود من الدول الثلاثة.
Advertisement
وقالت مصادر معنية، إن الفترة المقبلة ستشهد مجموعة من اللقاءات، بهدف صياغة إطار، سيتم رفعه لقادة الدول الثلاثة، في وقت يتفق عليه.
وذكرت وزارة الموارد المائية والري المصرية في بيان، أن استئناف المفاوضات، جاء تنفيذاً لما تضمنه البيان الصادر في 13 تموز عن لقاء القيادتين المصرية والإثيوبية في القاهرة على هامش قمة دول جوار السودان والتنسيق مع الخرطوم.
وأوضح البيان أن "وزير الري المصري هاني سويلم أكد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم في شأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح وشواغل الدول الثلاث".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
00:23 | 2023-08-28
00:22 | 2023-08-28
00:22 | 2023-08-28
23:59 | 2023-08-27
23:56 | 2023-08-27
23:50 | 2023-08-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24