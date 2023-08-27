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عربي-دولي

"قاتل بن لادن" في قبضة السلطات.. اليكم ما جرى

Lebanon 24
27-08-2023 | 23:15
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ألقت الشرطة في ولاية تكساس الأميركية القبض على جندي مشاة البحرية (المارينز) السابق وأحد أفراد الفريق الخاص الذي نفذ عملية تصفية زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، روبرت أونيل، في وقت سابق هذا الأسبوع.
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وبحسب صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، فإنه تم إلقاء القبض على أونيل، البالغ من العمر 47 عاما، الأربعاء الماضي في فريسكو ووجهت إليه تهمة الاعتداء الجسدي من الدرجة الأولى، مما تسبب في إصابة جسدية وتهمة السكر العام، رغم أن سجلات السجن لم تدرج سوى تهمة الاعتداء، بحسب موقع "دالاس مورنينغ نيوز".

ورفضت شرطة فريسكو الكشف عن مزيد من المعلومات حول الاعتقال، الجمعة، إلا أنه تم إطلاق سراح أونيل في نفس اليوم بكفالة 3500 دولار.
ويدعي جندي البحرية السابق بأنه قتل أسامة بن لادن، حينما كان عضوا في فرقة القوات الخاصة (SEAL 6)، وأصبح مشهورا بعد أن روى القصة في مذكراته الصادرة عام 2017 تحت عنوان "The Operator".
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