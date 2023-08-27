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عربي-دولي
الإعصار فرانكلين يزداد قوة.. وخطر يتهدد هذه الجزيرة
Lebanon 24
27-08-2023
|
23:26
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قال المركز الوطني الأميركي للأعاصير إن من المتوقع أن يصبح الإعصار فرانكلين أول إعصار كبير في المحيط الأطلسي هذا الموسم، الاثنين، ويتجه للمرور بالقرب من برمودا، الأربعاء.
وأضاف المركز ومقره ميامي في إشعار أن فرانكلين يقع على بعد حوالي 855 كيلومترا جنوب غربي برمودا محملا برياح تقترب سرعتها من 155 كيلومترا في الساعة.
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وجاء في الإشعار "من المتوقع أن يكتسب الإعصار فرانكلين قوة وأن يتحول إلى إعصار كبير يوم الاثنين".
وتعتبر العاصفة المدارية المحملة برياح تزيد سرعتها عن 177 كيلومترا في الساعة أو أعلى إعصارا كبيرا.
وتوضح خريطة للمركز الوطني الأميركي للأعاصير أن من المتوقع أن يبتعد فرانكلين عن الساحل الشرقي للولايات المتحدة خلال الساعات المقبلة لكنه سيمر بالقرب من جزيرة برمودا يوم الأربعاء.
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