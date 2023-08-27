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عربي-دولي

بعد لقائها مسؤولا إسرائيليا.. إيقاف وزيرة خارجية دولة عربية عن العمل وإحالتها للتحقيق

Lebanon 24
27-08-2023 | 23:36
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قرر رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبدالحميد الدبيبة فجر اليوم الاثنين، وقف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا وإحالتها للتحقيق، وذلك بعد إعلان وزارة الخارجية الإسرائيلية أن الوزير إيلي كوهين عقد اجتماعا مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي.
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وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية إن "رئيس الوزراء أوقف وزيرة الخارجية عن العمل احتياطيا وأحالها للتحقيق".

ممنوعة من السفر
كما كلف الدبيبة وزير الشباب فتح الله عبد اللطيف بتسيير العمل بوزارة الخارجية.

فيما وضع الأمن الداخلي لحكومة الدبيبة نجلاء المنقوش على قائمة الممنوعين من السفر.

"عارض وغير رسمي"
من جهتها، أصدرت وزارة الخارجية الليبية بيانا قالت فيه إن لقاء روما بين المنقوش وكوهين كان "لقاء عارضا غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقاً أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي".

وأكدت في بيان أن اللقاء "لم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات، بل أكدت فيه الوزيرة ثوابت ليبيا تجاه القضية الفلسطينية بشكلٍ جَلي وغير قابل للتأويل واللبس".

خطوة تخالف القواعد"
فيما دان المجلس الأعلى للدولة الليبي مساء أمس الأحد لقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة نجلاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي، بوصفها "خطوة مخالفة لقواعد مقاطعة إسرائيل" وطالب بمحاسبة المعنيين وضمان عدم تكرار الأمر.

كما دعا بيان المجلس إلى "اتخاذ ما يلزم من إجراءات وعلى نحو عاجل إزاء محاسبة المعنيين، بما يكفل عدم ترتب أية نتائج على ذلك اللقاء وبما يحول دون تكراره".(العربية)

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