تظاهرات في ليبيا تنديدا بلقاء وزيرة الخارجية بنظيرها الإسرائيلي

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وطالب المحتجون بإسقاط الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن هذا اللقاء، ورفع المحتجون علم فلسطين على مبنى وزارة الخارجية الليبية في طرابلس. تظاهر محتجون أمام مبنى وزارة الخارجية في طرابلس وفي شوارع المدينة وعدة مدن ليبية أخرى حتى الساعات الأولى من صباح الاثنين، تنديدا باللقاء الذي جمع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين في روما.وطالب المحتجون بإسقاط الحكومة ومحاسبة المسؤولين عن هذا اللقاء، ورفع المحتجون علم فلسطين على مبنى وزارة الخارجية الليبية في طرابلس.

ونشر مغردون صورا ومقاطع فيديو للاحتجاجات ظهر فيها أشخاص يشعلون النيران في شوارع في العاصمة طرابلس، بحسب قولهم.

وكانت وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية أكدت أن وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش التقت بنظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين ووصفته بلقاء عارض غير رسمي وغير مُعَدْ مسبقا، أثناء لقاء مع وزير الخارجية الإيطالي، ولم يتضمن أي مباحثات أو اتفاقات أو مشاورات.



وأعلن وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية في حكومة الوحدة الوطنية محمد عسى أنه ليس صحيحا ما ورد في صفحة وزارة الخارجية بأنّ هذا اللقاء كان عرضيا وغير رسمي، مضيفا أنه من المتعارف عليه بأن أي اجتماع أو لقاء يعقده مسؤول في الخارج يكون معدا له سلفا.



وأوقف رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية احتياطيا عن العمل وأحالها للتحقيق.



وطالب المجلس الرئاسي الليبي رئيس حكومة الوحدة الوطنية توضيح ما تناقلته وسائل إعلام دولية بشأن لقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي في روما، مع ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة وفق القوانين الليبية إذا تأكد هذا الاجتماع.



وأعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي رفضه بشدة لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين وأدان القائمين عليه ودعا إلى إيقافهم عن العمل معتبرا أن القضية الفلسطينية هي القضية الأم للشعب الليبي التي توحد كل الأطراف الليبية.



ودعت رئاسة مجلس النواب الليبي أعضاء المجلس لجلسة طارئة لمناقشة ما وصفته بالجريمة القانونية والأخلاقية في حق ثوابت الشعب الليبي بعد لقاء المنقوش وكوهين.



وكانت وزارة الخارجية الإسرائيلية أعلنت الأحد، عن لقاء جرى الأسبوع الماضي، بين وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين ووزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية الليبية نجلاء المنقوش في العاصمة الإيطالية روما.