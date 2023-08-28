Advertisement

عربي-دولي

إسقاط مسيّرات أوكرانية فوق موسكو وبريانسك

Lebanon 24
28-08-2023 | 00:22
A-
A+
Doc-P-1101609-638288044135322486.jpg
Doc-P-1101609-638288044135322486.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت السلطات الروسية فجر اليوم، إحباط هجمات ليليّة شنّتها طائرات مسيّرة أوكرانية في منطقتي موسكو وبريانسك (غرب). 
 
ونقلت "فرانس برس" عن رئيس بلديّة العاصمة الروسيّة سيرغي سوبيانين على تلغرام "دمّرت قوّات الدفاع الجوّي لمنطقة ليوبيرتسي (جنوب شرق العاصمة) طائرة بلا طيّار كانت تحلق باتجاه موسكو. لم تقع إصابات أو أضرار وفقا للمعلومات الأولية"، مشيرا إلى أنّ الأجهزة المعنيّة موجودة على الأرض.
Advertisement
 
وذكرت وزارة الدفاع أن كييف هي من نفذت الهجوم الذي أحبِط نحو الساعة 4,30 (1,30 ت غ).
 
وأغلق مطارا دوموديدوفو وفنوكوفو الدوليّان في موسكو فترة وجيزة أمام المغادرين والوافدين قبل أن تُستأنف العمليّات لاحقا، حسب وكالة "تاس" الروسيّة للأنباء.
 
وقالت وزارة الدفاع الروسيّة على تلغرام إنّ الدفاع الجوّي دمّر ليل الأحد الاثنين طائرتين أخريين "فوق أراضي منطقة بريانسك" المتاخمة لأوكرانيا، لكنّها لم تُقدّم معلومات عن إصابات أو أضرار.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:40 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:15 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:01 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:49 | 2023-08-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
03:53 | 2023-08-28
03:51 | 2023-08-28
03:42 | 2023-08-28
03:15 | 2023-08-28
03:14 | 2023-08-28
03:09 | 2023-08-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24