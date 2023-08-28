إسقاط مسيّرات أوكرانية فوق موسكو وبريانسك

أعلنت السلطات الروسية فجر اليوم، إحباط هجمات ليليّة شنّتها طائرات مسيّرة أوكرانية في منطقتي موسكو وبريانسك (غرب).

ونقلت "فرانس برس" عن رئيس بلديّة العاصمة الروسيّة سيرغي سوبيانين على تلغرام "دمّرت قوّات الدفاع الجوّي لمنطقة ليوبيرتسي (جنوب شرق العاصمة) طائرة بلا طيّار كانت تحلق باتجاه موسكو. لم تقع إصابات أو أضرار وفقا للمعلومات الأولية"، مشيرا إلى أنّ الأجهزة المعنيّة موجودة على الأرض.

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وذكرت وزارة الدفاع أن كييف هي من نفذت الهجوم الذي أحبِط نحو الساعة 4,30 (1,30 ت غ).

وأغلق مطارا دوموديدوفو وفنوكوفو الدوليّان في موسكو فترة وجيزة أمام المغادرين والوافدين قبل أن تُستأنف العمليّات لاحقا، حسب وكالة "تاس" الروسيّة للأنباء.

وقالت وزارة الدفاع الروسيّة على تلغرام إنّ الدفاع الجوّي دمّر ليل الأحد الاثنين طائرتين أخريين "فوق أراضي منطقة بريانسك" المتاخمة لأوكرانيا، لكنّها لم تُقدّم معلومات عن إصابات أو أضرار.