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قتلى وجرحى في اشتباكات حدودية في محافظة لحج اليمنية

Lebanon 24
28-08-2023 | 00:38
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قُتل 10 جنود من القوات اليمنية بهجوم للحوثيين، حسبما أفاد مسؤولون عسكريون في قوات الحكومة اليمنية لوكالة "فرانس برس".

وقال أحد المسؤولين "قُتل 10 عسكريين جنوبيين في اليمن وجرح 12 في هجوم مباغت للحوثيين، على جبهة الحدا الحدودية بين محافظتي البيضاء ولحج".
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وأضاف أن الحوثيين "قاموا بعملية التفاف على أحد المواقع التابعة للقوات الجنوبية وأغلب من كانوا في أحد المواقع الجنوبية سقطوا بين قتيل وجريح".
 وأكد مسؤولون عسكريون آخرون الهجوم وحصيلة القتلى والجرحى، مشيرين إلى أن "طائرة مسيرة حوثية سقطت أثناء المواجهة".

كما أشارت المصادر العسكرية الحكومية إلى مقتل 4 حوثيين وجرح آخرين خلال المواجهات.

وأدت الحرب في اليمن بين الحكومة والحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء، منذ 2014، إلى مقتل مئات الآلاف بشكل مباشر وغير مباشر واعتماد معظم السكان على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
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