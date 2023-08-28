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غارة إسرائيلية على مطار حلب وخروجه عن الخدمة.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
28-08-2023 | 00:45
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أعلنت وزارة الدفاع السورية، اليوم الاثنين، إن "عدوانا" جويا إسرائيليا أدى إلى خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله إنه في حوالي الساعة 4:30 فجر اليوم الاثنين "نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفا مطار حلب الدولي".
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وأضاف المصدر أن الغارات الإسرائيلية على المطار أدت إلى حدوث أضرار مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة.
 
ولاحقا أعلنت وزارة النقـل السورية انه تم تحويل الرحلات الجوية المبرمجة عبر مطار حلب الدولي (ذهابا وإيابا) لتصبح عبر مطاري دمشق واللاذقية.
وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها "غارات إسرائيلية" مطار حلب الدولي.
ففي الثاني من أيار الماضي قصفت إسرائيل مطار حلب الدولي الأمر الذي نجم عنه سقوط قتيل وجرحى.(سكاي نيوز)






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