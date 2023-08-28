لتهدئة التوترات.. وزيرة التجارة الأميركية تصل الصين

تعقد وزيرة التجارة الأميركية جينا ريموندو اجتماعات مع مسؤولين صينيين الاثنين في إطار زيارة إلى بكين تهدف إلى تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.



وتعد هذه الزيارة التي ستستمر حتى الأربعاء، الأحدث في سلسلة من زيارات رفيعة للصين يجريها مسؤولون أميركيون في الأشهر الأخيرة، إذ يمكن أن تتوج هذه الزيارات باجتماع بين رئيسي البلدين، وفق وكالة "فرانس برس".

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وقال مؤخرا الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتوقع لقاء نظيره الصيني شي جين بينغ هذا العام.

ووصلت ريموندو إلى بكين الأحد وكان في استقبالها لين فنغ مدير إدارة الأمريكيتن وأوقيانوسيا بوزارة التجارة الصينية.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية إن ريموندو "تتطلع إلى إجراء مناقشات بناءة حول القضايا المتعلقة بالعلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، والتحديات التي تواجهها الشركات الأميركية، ومجالات التعاون المحتمل".

وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين زارا بكين خلال يونيو ويوليو الماضيين وبحثا مع المسؤولين الصينيين تهدئة التوترات بين البلدين.

وتدهورت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أسوأ مستوياتها منذ عقود، وكانت القيود التجارية التي تفرضها واشنطن على رأس لائحة الخلافات، حيث تقول واشنطن إن القيود التي تفرضها ضرورية لحماية الأمن القومي الأمريكي، بينما ترى فيها بكين مسعى للحد من صعودها الاقتصادي.