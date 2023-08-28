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انفجارات في كريفوي روغ وسط اوكرانيا

Lebanon 24
28-08-2023 | 01:15
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سمع دوي انفجارات في مدينة كريفوي روغ بمقاطعة دنيبروبيتروفسك في جنوب شرق أوكرانيا، حسبما ذكرت قناة TSN التلفزيونية الأوكرانية.
 
وأفادت القناة وغيرها من وسائل الإعلام الأوكرانية بوقوع سلسلتين من الانفجارات بفارق نحو ساعة فجر اليوم الاثنين في المدينة، وذلك وسط إعلان حالة تأهب جوي في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.
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وأعلنت كذلك حالة تأهب جوي الليلة الماضية في كييف وعدد من المناطق الأوكرانية الأخرى، منها جيتومير وفينيتسا وتشرنيهوف وخميلنيتسكي وترنوبل وروفنو.

وقد بدأت القوات المسلحة الروسية بتوجيه ضربات للبنية التحتية الأوكرانية في 10 تشرين الاول 2022، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، والذي نفذته الأجهزة الخاصة الأوكرانية.

ويستهدف الجيش الروسي مرافق الطاقة والصناعات الدفاعية ومراكز القيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
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