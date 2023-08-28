القوات الإسرائيلية تنفذ حملة اعتقالات في الضفة الغربية

شنت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الاثنين، حملة اعتقالات طالت عدد من الفلسطينيين بعد اقتحام مناطق متفرقة من الضفة، تخللها إصابات عدد من المواطنين بينهم مواطن بحالة خطيرة خلال مواجهات واشتباكات.

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في جنين، أصيب 4 فلسطينيين بجروح متفاوتة إحداهم بحالة خطيرة، إثر إطلاق قوات الجيش الإسرائيلي النار تجاههم قرب بلدة يعبد.

واعتقلت القوات الإسرائيلية 3 من المصابين، فيما نقل المصاب الرابع بحالة خطيرة إلى مستشفى ابن سينا إثر إصابته في البطن والصدر.





وفي رام الله، حاصرت قوات الاحتلال منزلاً في بلدة بيت ريما شمالي رام الله، واعتقلت شقيقين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن القوات الإسرائيلية اعتقلت، اليوم الإثنين، 4 شبان من بلدتي بيت ريما وعارورة، شمال غربي رام الله.

ونقلت الوكالة عن مصادر محلية قولها إن القوات الإسرائيلية اعتقلت الشقيقين أيهم (25 عاما) وإبراهيم عبد اللطيف الريماوي (22 عاما) خلال مداهمة منزليهما في بيت ريما شمال رام الله.

كذلك اعتقلت الشقيقين عبد الجواد وأحمد شحادة صالح، خلال مداهمة منزليهما في بلدة عارورة، شمالي رام الله.

وفي سياق متصل، اقتحمت القوات الإسرائيلية قرية المغير شرقي رام الله، واحتجزت الشابين علي طارق الحج محمد (25 عاما)، وأيسر الحج محمد (21 عاما) لعدة ساعات قبل أن تفرج عنهما.

وفي سياق متصل اعتقل الجيش الاسرائيلي نحو 15 فلسطينيا خلال عمليات الدهم والاعتقال التي نفذها فجر اليوم الاثنين.