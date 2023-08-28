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صحة

مع متحور كورونا الجديد في اميركا.. هل العودة إلى الكمامات قريبة؟

Lebanon 24
28-08-2023 | 02:26
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يواصل متحور كورونا الجديد "EG 5" الانتشار في العديد من بلدان العالم، في الوقت الذي تشهد فيه الولايات المتحدة ارتفاعا ملحوظا في عدد المصابين بالفيروس.

ويتساءل معظم الناس عما إذا كان سيجري العودة إلى الإجراءات التي فرضت في "زمن كورونا"، وخاصة إعادة فرض الكمامة أو قناع الوجه.
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وحسب ما ذكر موقع "إن بي سي نيوز" الأميركي:



إن أحدث البيانات الأسبوعية الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تظهر زيادة بنسبة 21.6 في المئة في الحالات المرتبطة بـ"كوفيد-19"، والتي تقيم في المستشفى.
 
مع ذلك، فإن الزيادة أقل بكثير مما تحملناه في السابق. المستوى الحالي لحالات دخول المستشفى بسبب كورونا هو ثلث ما كان عليه الأمر قبل عام.
أوضح المصدر، نقلا عن مسؤول في مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، أنه "لا يوجد حاليا حديث عن إعادة فرض ارتداء الأقنعة أو الكمامات هذا الخريف".
 
نصائح الأطباء

في المقابل، ينصح الأطباء والخبراء باللجوء إلى هذه الخطوة بشكل اختياري للاحتياط فقط والحفاظ على الصحة العامة.

قالت سيلين جوندر، المساهمة الطبية في شبكة "سي بي إس نيوز": "يجب على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 65 عاما والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة أن يفكروا بشدة في ارتداء الأقنعة أثناء موسم الإنفلونزا والفيروس المخلوي التنفسي وكوفيد أثناء تواجدهم في الأماكن العامة المغلقة". 
ذكر جون لابوك، كبير المراسلين الطبيين لشبكة "سي بي إس نيوز": "إذا كنت في منطقة تشهد ارتفاعا طفيفا في التهابات الجهاز التنفسي المحمولة جوا مثل فيروس كورونا أو الإنفلونزا أو الفيروس المخلوي التنفسي، فقد ترغب في اتخاذ احتياطات إضافية، مثل ارتداء قناع عالي الجودة في الأماكن الداخلية".

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