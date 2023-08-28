قُتل يفغيني بريغوجين، رئيس مجموعة فاغنر، إلى جانب ديمتري أوتكين، القائد العسكري الفعلي للمجموعة، وذلك بعد شهرين بالضبط من الانقلاب الفاشل الذي شنه الأول ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبحسب صحيفة "The Hill" الأميركية، "سقطت الطائرة الخاصة ببريغوجين، والتي كان على متنها 9 أشخاص آخرين، على بعد حوالي 30 ميلاً من مقر إقامة بوتين في فالداي، وهو المكان الذي لجأ إليه الرئيس الروسي في أثناء الانقلاب. وحتى اللحظة، كل المعطيات تشير إلى أن الطائرة أُسقطت، على الرغم من أن بعض أجهزة الاستخبارات الغربية تعتقد أن قنبلة ربما انفجرت على متنها. وأقر بوتين أن بريغوجين عاد إلى روسيا من أفريقيا عشية رحلته المميتة و"اجتمع مع بعض المسؤولين". ومن غير الواضح ما إذا كان من المقرر ان يجتمع مع بوتين أم فقط مع نيكولاي باتروشيف، سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي، ولكن لا بد أن بريغوجين حصل على بعض الضمانات العالية جدًا أو جاء ليعالج بعض المشاكل الملحة حتى يتم استدراجه على متن هذه الرحلة".

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وتابعت الصحيفة، "الحقيقة الغريبة الأخرى هي أن بريغوجين سافر على متن الطائرة عينها مع أوتكين، فعادة ما كان الرجلان يستقلان طائرتين منفصلتين كإجراء احترازي. في الواقع، عادة ما كان زعيم فاغنر يستخدم طائرتين مختلفتين، وهذا ما فعله في 23 آب. فقد أقلعت الطائرة الثانية في وقت لاحق، وعند سماعها النبأ، بقيت تحلق فوق موسكو إلى حين تمكنها من الهبوط. ولم يعرف أي شيء عن ركاب الطائرة الثانية، ولأسباب واضحة فإن مصيرهم يثير الكثير من التكهنات. ومن الغريب أيضًا أن بوتين، المنعزل عادة، اختار هذا اليوم للقيام برحلة ميدانية إلى قرية بونيري في منطقة كورسك للاحتفال بمعركة جرت في الحرب العالمية الثانية، وكأنه يقول: "انظروا، لم أكن أنا من كان بريغوجين سيقابله أثناء التحليق فوق مكان إقامتي. لقد كان في رحلة عمل إلى سان بطرسبرغ"."

وأضافت الصحيفة، "إن الجيش هو الذي يستخدم نظام S-300، كما وأن جهاز FSB هو الوحيد الذي يمكنه التأكد أي طائرة كان يستقلها بريغوجين. وهناك رجل واحد فقط يمكنه التنسيق بين الجيش وجهاز الأمن الفيدرالي بهذه الطريقة. لقد وعد بوتين بالعفو عن بريغوجين، والآن نرى أنه لم يصدق بوعده. فخلال الشهرين الماضيين، تم تفكيك إمبراطورية بريغوجين التجارية، كما وتم استدراج أقرب حلفائه. عُرض حينها على أوتكين الانتقال إلى المقلب الآخر، لكنه قرار البقاء إلى جانب قائد المجموعة. وتم منح جميع عملاء فاغنر في سوريا خيارًا: الانضمام إلى الجيش الروسي براتب أقل بكثير أو السفر بشرف إلى روسيا. عدد قليل قرر الاستقالة، أما الآخرين فتم نقلهم جواً إلى روسيا، تحديداً إلى المطار العسكري في موزدوك".

وبحسب الصحيفة، "إن إعدام بريغوجين المذهل يعد مكسبًا مباشرًا للرئيس الروسي. الرسالة واضحة: لا مهرب من المحاسبة. وتجدر الإشارة إلى أن قوات فاغنر عملت بشكل جيد في حرب أوكرانيا، إن المعركة التي قادتها المجموعة في باخموت هي التي منحت بوتين الوقت اللازم لبناء خطوط دفاع قوية. إلا أن هذه الخطوط اليوم أصبحت عرضة للمواجهة. وتقاتل القوات الأوكرانية على بعد حوالى 16 ميلاً من توكماك، وهو مركز رئيسي للسكك الحديدية في جنوب أوكرانيا. وإذا تم الاستيلاء على المنطقة وتعرض جسر القرم لأضرار بالغة، فسوف يجد بوتين أن مهمة تزويد شبه جزيرة القرم بالإمدادات ستكون مهمة شاقة. كما وسيكون من الصعب استعادة توكماك من دون مساعدة فاغنر".

وتابعت الصحيفة، "إن النقطة الرئيسية الثانية هي أن وفاة بريغوجين لم تسبب في اندلاع أي احتجاجات، وهذا مؤشر واضح للغاية على أن الحرب لا تحظى بشعبية كبيرة، كما وهو علامة واضحة على انعدام الدعم الحقيقي لحرب بوتين. أما النقطة الثالثة والأخيرة، أن الكارثة من صنع بوتين، فهو الذي لم يتمكن من إصلاح جيشه النظامي، وهو الذي أنشأ جيشاً خاصاً بدلاً وأوكل حكمه إلى رجل كان من الواضح أنه غير مستقر عقلياً. لاحقاً، حاول حل المشكلة عن طريق دمج فاغنر في الجيش، مما أدى في الواقع إلى الانقلاب. ونتيجة لذلك، دمر بوتين أفضل جزء من آلة القتال الروسية واضطر إلى تهميش جنرالاته الأكثر قدرة".

وختمت الصحيفة، "هناك درسان يمكن تعلمهما من وفاة أمير الحرب، الأول: لا تثق أبداً بوعود بوتين. أما الثاني: إذا كانت دباباتك على بعد 120 ميلاً من الكرملين، فلا تتوقف".