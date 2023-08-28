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عربي-دولي

بعد توقيفه.. قاتل بن لادن يحتفل مع زوجته برسالة رومنسية وصور

Lebanon 24
28-08-2023 | 03:05
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بدا جندي البحرية السابق، روبيرت أونيل، الذي يدعي أنه قتل زعيم القاعدة أسامة بن لادن في حالة معنوية مرتفعة وسعيدة، حيث احتفل بذكرى زواجه مع حب حياته، وذلك بعد أيام قليلة من إلقاء القبض عليه بتهمة الاعتداء.
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فعقب إلقاء القبض على روبرت أونيل يوم الأربعاء الماضي في فريسكو بولاية تكساس، بعد اعتدائه على أحد الأشخاص، ومن ثم إطلاق سراحه بكفالة، توجه الرجل البالغ من العمر 47 عاماً إلى إنستغرام، ناشراً صورة لطيفة مع زوجته، ومعايداً إياها بذكرى ارتباطهما.
 
 
 
 
 
 
 
شكرًا على تحملك
"وكتب العضو السابق في فريق SEAL 6 قائلا "ذكرى سنوية سعيدة.. شكرًا على تحملك معي.. أحبك".

كما تضمن منشوره أربع لقطات له مع زوجته، بما في ذلك واحدة يوم زفافهما وثلاث على الشاطئ، ما اجتذب تعليقات من مئات المهنئين.

ويُنسب إلى أونيل الفضل في إطلاق الرصاصات التي أدت إلى مقتل العقل المدبر لهجمات 11 أيلول أسامة بن لادن خلال غارة سرية في باكستان عام 2011.

وأعاد الجندي السابق سرد قصته هذه في سيرته الذاتية لعام 2017.

إلا أن الجيش لم يؤكد تلك الرواية أو ينفيها أبدًا.(العربية)


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