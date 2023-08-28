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بالفيديو: نتيجة الرياح الشديدة.. اصطدام سفينة سياحية بريطانية بسفينة شحن

Lebanon 24
28-08-2023 | 03:14
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أصيب عدد من السياح البريطانيين بإصابات طفيفة، إثر اصطدام سفينة سياحية كانت تقلهم بسفينة شحن في مايوركا الإسبانية جراء العواصف الشديدة التي ضربت الجزيرة.


وتتعرض الجزيرة في البحر الأبيض المتوسط شمال شرقي إسبانيا، جنبا إلى جنب مع جارتيها إيبيزا ومينوركا، لرياح بقوة إعصار وأمطار غزيرة.
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وتم تمديد التحذيرات الجوية من الرياح والأمواج العالية اليوم الاثنين في جزر البليار وأجزاء من كاتالونيا في شمال شرقي إسبانيا.
 
وكان الآلاف من الأشخاص الذين يبحرون على متن سفينة P&O Britannia، ومقرها في ساوثامبتون، شهدوا طقسا قاسيا في حوالي الساعة 11 صباحا، أدى إلى انفصال سفينتهم عن مراسيها بالقرب من شاطئ الجزيرة واصطدامها بسفينة أصغر، ما تسبب في سقوط الممشى في البحر.
 
وقد أبلغ القبطان الركاب بعد الحادث أنه "لا أضرار هيكلية جسيمة، لكن السطح الخامس تعرض لقدر بسيط من الضرر".
 
وستبقى سفينة بريتانيا، التي يمكنها استيعاب 6647 راكبا و1350 فردا من أفراد الطاقم، في بالما ريثما يتم الانتهاء من التقييم الفني.
 
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