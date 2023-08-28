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عربي-دولي

هل انقلبت ملاحقات ترامب لصالحه؟

Lebanon 24
28-08-2023 | 03:42
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يحسب للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، صلابته وتصميمه، فرغم الملاحقات والمحاكمات التي ستضنيه خلال حملته الانتخابية، إلا أنه عازم على المضي قدماً نحو الترشح للرئاسة والوصول إلى البيت الأبيض ثانية في 2024.
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ولا يبدو أن أياً من المرشحين الجمهوريين الثمانية، الذين رفض مشاركتهم المناظرة الأولى الأسبوع الماضي، قادر على منافسته حتى الآن، وفق الإحصاءات.

بل أعلن معظمهم عزمهم دعم ترامب في حال رشحه الحزب، وذلك على الرغم من صدور حكم جنائي ضده.
 
وفي هذا السياق، قال جوردان برينجيلسون، وهو ناشط جمهوري من ولاية كارولينا الجنوبية لايؤيد أياً من المرشحين في الوقت الحالي، لكنه مثل كثيرين آخرين في الحزب، أصبح يرى أنه لا مفر من ترشيح ترمب، "في كل مرة يلكمونه، يزداد قوة..."

من جهتها، اعتبرت جانيتا ماكنولتي، رئيسة مقاطعة الحزب الجمهوري في ولاية أيوا، والتي حضرت المناظرة الأولى في ميلووكي أن "أي شيء يمكن أن يحدث".

لكنها أكدت أن أحداً من المرشحين لم يتفوق على ترمب لم الذي ظهر في تلك الليلة بمقابلة شوهدت على نطاق واسع مع تاكر كارلسون.

كما رأت أن الملاحقات الجنائية لم تؤد إلا إلى تحفيز قاعدته الشعبية، وفق ما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال"
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