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استمر أكثر من ساعة.. إسرائيل تؤكد: اجتماع كوهين والمنقوش تم الاتفاق عليه مسبقا

Lebanon 24
28-08-2023 | 04:17
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أعلن مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، أن اجتماع وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين مع نظيرته الليبية نجلاء المنقوش تم الاتفاق عليه مسبقا على "أعلى المستويات في ليبيا".

وقال مسؤول إسرائيلي لرويترز اليوم الاثنين إن اجتماعا استضافته إيطاليا بين وزير الخارجية إيلي كوهين ونظيرته الليبي الأسبوع الماضي تم الاتفاق عليه مسبقا "على أعلى المستويات" في ليبيا واستمر أكثر من ساعة.
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ودفع نشر أخبار عن اللقاء أمس الأحد رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، التي لا تعترف بإسرائيل، إلى وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل.

وجاء هذا التصريح بعد أقل من 24 ساعة على إعلان سابق عن اجتماع كوهين والمنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي.


رد الحكومة الليبية
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا، عبد الحميد الدبيبة، إيقاف وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، احتياطيا، وإحالتها للتحقيق.

ومساء الأحد، طلب المجلس الرئاسي الليبي من الدبيبة موافاته بتوضيحا بشأن لقاء المنقوش مع وزير الخارجية الإسرائيلي في روما.

جاء ذلك في رسالة وجهها المجلس الرئاسي إلى رئيس الحكومة الوطنية، بحسب الناطقة باسم المجلس، نجوى وهيبة.

عقب الرسالة، تقرر إيقاف المنقوش عن العمل احتياطيا، وإحالتها للتحقيق. وكلف الدبيبة وزير الشباب، فتح الله الزاني، مؤقتا بتسيير العمل بوزارة الخارجية.

الكشف عن اللقاء

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان الأحد أن الوزير إيلي كوهين اجتماعا مع نظيرته الليبية في إيطاليا، الأسبوع الماضي.

وجرى اللقاء بوساطة وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.(سكاي نيوز)






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