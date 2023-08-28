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عربي-دولي

أصبح خارج الخدمة.. هذا ما استهدفته إسرائيل جراء قصفها مطار حلب

Lebanon 24
28-08-2023 | 04:52
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خرج مطار حلب الدولي في شمال سوريا عن الخدمة جراء قصف إسرائيلي استهدفه فجر اليوم الإثنين.

وقال مصدر عسكري اليوم الاثنين انه "حوالي الساعة 4:30 (1:30 ت غ) من فجر هذا اليوم، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه البحر المتوسط غربي اللاذقية مستهدفاً مطار حلب الدولي ما ألحق أضراراً مادية بمدرج المطار وخروجه عن الخدمة".
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فيما أوضح المرصد السوري للعربية/الحدث أن الغارة استهدفت مدرج المطار، بالإضافة إلى قاعدة عسكرية قريبة.

مئات الضربات

وخلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوّية طالت مواقع للجيش وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرّقة.

فيما أخرجت تلك الضربات الإسرائيلية مراراً مطاري حلب ودمشق الدوليين عن الخدمة إثر استهدافهما.

كذلك تعرض المطار مطلع أيار لقصف مماثل استهدفه ومطار عسكري محاذ له، ما تسبب بمقتل عسكري وإصابة سبعة أشخاص بجروح، بينهم مدنيون. وتسبب القصف بخروج المطار عن الخدمة، وفق ما نقل الاعلام الرسمي حينها عن مصدر عسكري سوري.

يشار إلى أنه نادراً ما تؤكّد تل أبيب تنفيذها ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا.(العربية)

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