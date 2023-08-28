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عربي-دولي

محمّلة بالمخدرات... الجيش الأردني يُسقط مسيّرة قادمة من سوريا

Lebanon 24
28-08-2023 | 04:48
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أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيَّرة دخلت البلاد من الأراضي السورية، في ثالث واقعة من نوعها في شهر آب الحالي.
وذكرت القوات المسلحة الأردنية، عبر موقعها الإلكتروني، أن "قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة من دون طيار، الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".
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ونشرت القوات المسلحة الأردنية صورتين للطائرة المسيّرة بعد إسقاطها، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». (الشرق الاوسط)
 
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