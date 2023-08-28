محمّلة بالمخدرات... الجيش الأردني يُسقط مسيّرة قادمة من سوريا

الجيش العربي: اسقاط المسيرة الثالثة خلال الشهر الحالي
القوات المسلحة: اسقاط طائرة مسيرة على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية
القوات المسلحة: ماضية في حماية الأمن الوطني ومواجهة أي تهديد له بكل قوة وحزمhttps://t.co/vvpjJsiCnn#الأردن #القوات_المسلحة_الأردنية #الجيش_العربي pic.twitter.com/IBbM4BVTo4
— Jordan Armed Forces (@ArmedForcesJO) August 28, 2023
الجيش العربي: اسقاط المسيرة الثالثة خلال الشهر الحالي
القوات المسلحة: اسقاط طائرة مسيرة على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية
القوات المسلحة: ماضية في حماية الأمن الوطني ومواجهة أي تهديد له بكل قوة وحزمhttps://t.co/vvpjJsiCnn#الأردن #القوات_المسلحة_الأردنية #الجيش_العربي pic.twitter.com/IBbM4BVTo4