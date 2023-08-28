محمّلة بالمخدرات... الجيش الأردني يُسقط مسيّرة قادمة من سوريا

أعلنت القوات المسلحة الأردنية، اليوم الاثنين، إسقاط طائرة مسيَّرة دخلت البلاد من الأراضي السورية، في ثالث واقعة من نوعها في شهر آب الحالي.



الجيش العربي: اسقاط المسيرة الثالثة خلال الشهر الحالي



القوات المسلحة: اسقاط طائرة مسيرة على واجهة المنطقة العسكرية الشرقية

القوات المسلحة: ماضية في حماية الأمن الوطني ومواجهة أي تهديد له بكل قوة وحزمhttps://t.co/vvpjJsiCnn#الأردن #القوات_المسلحة_الأردنية #الجيش_العربي pic.twitter.com/IBbM4BVTo4 — Jordan Armed Forces (@ArmedForcesJO) August 28, 2023 Advertisement



ونشرت القوات المسلحة الأردنية صورتين للطائرة المسيّرة بعد إسقاطها، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». (الشرق الاوسط) وذكرت القوات المسلحة الأردنية، عبر موقعها الإلكتروني، أن "قوات حرس الحدود، وبالتنسيق مع إدارة مكافحة المخدرات والأجهزة الأمنية العسكرية، رصدت محاولة اجتياز طائرة مسيّرة من دون طيار، الحدود بطريقة غير مشروعة من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية، وجرى إسقاطها داخل الأراضي الأردنية".ونشرت القوات المسلحة الأردنية صورتين للطائرة المسيّرة بعد إسقاطها، وفقاً لـ«وكالة أنباء العالم العربي». (الشرق الاوسط)