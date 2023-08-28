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عربي-دولي

تقرير.. هذا ما تخشاهُ إسرائيل في الجولان

Lebanon 24
28-08-2023 | 04:39
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قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "المؤسسة الأمنية في تل أبيب، تخشى من التصعيد في قرى الجولان على خلفية استئناف أعمال إقامة التوربينات لإنتاج الكهرباء قرب قرية مسعدة".

ووفق مراسل "القناة 13"، فإنّ الخشية الإسرائيلية تأتي عقب استئناف الأعمال من قبل شركة "أنرجيك سيي" في الجولان، والتي من المُفترض أن تقيم توربينات لإنتاج الكهرباء بواسطة الهواء في البساتين المجاورة في الجولان القريبة من قرية مسعدة.
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ولفت المُراسل إلى أنَّ "رئيس الحكومة ورئيس الشاباك أجريا محادثة هاتفية مع الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف وطلبا تهدئة الأجواء، لكن كما يبدو الأمور ليست تحت السيطرة". 

وفي حزيران، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقد اتفاقاً مع الزعيم الروحي لطائفة الدروز الشيخ موفق طريف على "هدنة"، ستتوقف في إطارها أعمال بناء توربينات الرياح في الجولان المحتل.

وجاء هذا الاتفاق في وقت سطّر فيه أهالي الجولان ملحمة بطولية تمثّلت في تصديهم لمشروع الاحتلال الإسرائيلي إقامة مراوح طاقة على أراضيهم.

واستقدمت السلطات الإسرائيلية حينها تعزيزات كبيرة، وتمّ إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الحفاير المزمع إقامة التوربينات الهوائية عليها. كذلك، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الغاز على المتظاهرين من أهالي الجولان السوري المحتل، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات.

ويعارض أهالي الجولان المحتل إقامة المشروع الإسرائيلي الذي يُلحق ضرراً بـ4500 دونم من الأراضي المزروعة بالتفاح والكرز.

وتحتل "إسرائيل" الجولان السوري منذ العام 1967، وترفض الاعتراف بالسيادة السورية عليه، رغم تأكيد الأمم المتحدة مراراً أنه أرض سورية ولا مشروعية للإجراءات الإسرائيلية فيه.
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