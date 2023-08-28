30
o
بيروت
32
o
طرابلس
28
o
صور
31
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
30
o
النبطية
29
o
زحلة
29
o
بعلبك
17
o
بشري
30
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
تقرير.. هذا ما تخشاهُ إسرائيل في الجولان
Lebanon 24
28-08-2023
|
04:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إنّ "المؤسسة الأمنية في تل أبيب، تخشى من التصعيد في قرى الجولان على خلفية استئناف أعمال إقامة التوربينات لإنتاج الكهرباء قرب قرية مسعدة".
ووفق مراسل "القناة 13"، فإنّ الخشية الإسرائيلية تأتي عقب استئناف الأعمال من قبل شركة "أنرجيك سيي" في الجولان، والتي من المُفترض أن تقيم توربينات لإنتاج الكهرباء بواسطة الهواء في البساتين المجاورة في الجولان القريبة من قرية مسعدة.
Advertisement
ولفت المُراسل إلى أنَّ "رئيس الحكومة ورئيس الشاباك أجريا محادثة هاتفية مع الزعيم الروحي للطائفة الدرزية الشيخ موفق طريف وطلبا تهدئة الأجواء، لكن كما يبدو الأمور ليست تحت السيطرة".
وفي حزيران، زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، أنّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، عقد اتفاقاً مع الزعيم الروحي لطائفة الدروز الشيخ موفق طريف على "هدنة"، ستتوقف في إطارها أعمال بناء توربينات الرياح في الجولان المحتل.
وجاء هذا الاتفاق في وقت سطّر فيه أهالي الجولان ملحمة بطولية تمثّلت في تصديهم لمشروع الاحتلال الإسرائيلي إقامة مراوح طاقة على أراضيهم.
واستقدمت السلطات الإسرائيلية حينها تعزيزات كبيرة، وتمّ إغلاق جميع الطرق المؤدية إلى منطقة الحفاير المزمع إقامة التوربينات الهوائية عليها. كذلك، اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي بقنابل الغاز على المتظاهرين من أهالي الجولان السوري المحتل، ما أسفر عن وقوع عدة إصابات.
ويعارض أهالي الجولان المحتل إقامة المشروع الإسرائيلي الذي يُلحق ضرراً بـ4500 دونم من الأراضي المزروعة بالتفاح والكرز.
وتحتل "إسرائيل" الجولان السوري منذ العام 1967، وترفض الاعتراف بالسيادة السورية عليه، رغم تأكيد الأمم المتحدة مراراً أنه أرض سورية ولا مشروعية للإجراءات الإسرائيلية فيه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الممثل اللبناني نيكولا مزهر يحتفل بزفافه.. وجمال عروسه الفنانة حديث الجمهور: "بتجنن"
Lebanon 24
الممثل اللبناني نيكولا مزهر يحتفل بزفافه.. وجمال عروسه الفنانة حديث الجمهور: "بتجنن"
14:40 | 2023-08-27
27/08/2023 02:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: حادث سير مروّع يودي بحياة الشابة جيزيل
Lebanon 24
بالصور: حادث سير مروّع يودي بحياة الشابة جيزيل
14:15 | 2023-08-27
27/08/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال كبير واصابات بالرصاص.. هذا ما يجري في الناعمة! (فيديو)
Lebanon 24
اشكال كبير واصابات بالرصاص.. هذا ما يجري في الناعمة! (فيديو)
15:01 | 2023-08-27
27/08/2023 03:01:39
Lebanon 24
Lebanon 24
اشكال وتضارب.. اليكم ما حصل بالقرب من استراحة صور السياحية
Lebanon 24
اشكال وتضارب.. اليكم ما حصل بالقرب من استراحة صور السياحية
12:53 | 2023-08-27
27/08/2023 12:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
سرق هاتفها من يدها في أحد شوارع لبنان.. وهذا ما فعله المارّة! (صورة)
Lebanon 24
سرق هاتفها من يدها في أحد شوارع لبنان.. وهذا ما فعله المارّة! (صورة)
12:49 | 2023-08-27
27/08/2023 12:49:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
06:36 | 2023-08-28
يرعب أوكرانيا.. صحيفة غربية تكشف عن أخطر سلاح لدى القوات الروسية
06:30 | 2023-08-28
تقرير لـ"Middle East Eye": لماذا الليرة السورية في حالة سقوط وهل للبنان علاقة؟
06:29 | 2023-08-28
ماكرون: سفيرنا سيبقى في النيجر رغم ضغوط المجلس العسكري
06:01 | 2023-08-28
شعر بها المواطنون... هزّة أرضيّة ضربت الأردن هذه قوّتها
06:00 | 2023-08-28
الولايات المتحدة تدرس إرسال قذائف عنقودية بعيدة المدى لأوكرانيا
05:47 | 2023-08-28
البرهان من بورتسودان: لا اتفاق ولا صفقة مع المتمردين
فيديو
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
Lebanon 24
نادين الراسي ووالداها لم يحضرا.. عائلة جورج الراسي تحيي الذكرى السنوية لرحيله وهذا ما كشفته شقيقته ساندرين (فيديو)
00:13 | 2023-08-28
28/08/2023 13:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
Lebanon 24
مُعجب يقتحم المسرح ويحاول الإقتراب من بطلة "الثمن" رزان جمال.. شاهدوا ماذا حصل (فيديو)
02:14 | 2023-08-27
28/08/2023 13:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
Lebanon 24
ظهرت بنحافة زائدة: نادين الراسي تتعرّض لوعكة صحية.. والجمهور قلق على صحتها (فيديو)
01:24 | 2023-08-27
28/08/2023 13:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24