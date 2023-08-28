كانت في السيارة مع إبنها... ألكسندرا تُوفيت في حادث سير مروّع شاحنة اصطدمت بـ7 مركبات

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توفيت المتزلجة الأولمبية السابقة ألكسندرا باول، في حادث سير مروّع، اصطدمت خلاله شاحنة بـ7 سيارات، في مدينة أونتاريو الكندية، خلال وقت سابق هذا الأسبوع.وكانت باول في سيار تها مع ابنها الرضيع، عندما اصطدمت شاحنة نقل ثقيلة بصف سيارات متوقفة، بحسب بيان الشرطة.وأضافت الشرطة أن الطفل نُقل إلى مستشفى للأطفال لتلقي العلاج من إصابات "لا تهدد حياته".وفازت باول بالميدالية الفضية في بطولة العالم للتزلج على الجليد للناشئين عام 2010 واعتزلت الرياضة عام 2016. (الحرة)